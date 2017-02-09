فرش قرمز برلیناله پهن شد/ مهمانان در راه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره برلین، این جشنواره امسال با حضور چهره‌های مطرحی چون لئوناردو دی کاپریو، جرمی آیرونز، کلینت ایستوود، دایان کروگر و بازیگران و کارگردان‌های دیگر کار خود را آغاز می‌کند و در بخش‌های مختف میزبان شیفتگان فیلم خواهد بود.

امسال «جانگو» به کارگردانی اتین کومار درباره جانگو راینهارت، نوازنده افسانه‌ای جز، به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره انتخاب شده است.

بخش رقابتی

از سال ۱۹۵۱ بخش رقابتی قلب جشنواره برلین بوده است و چهره‌های برجسته جهان از ژان لوک گدار تا فرانسوا تروفو و از آنگ لی تا کلینت ایستوود در سال‌های متمادی راهی این جشنواره شده‌اند تا به تماشای فیلم‌های جدیدشان در این بخش برای اولین بار با مخاطبان دوستدار سینما بنشینند.

پل ورهوفن کارگردان هلندی رییس هیات ‌داوران بخش مسابقه بین‌الملل امسال را بر عهده دارد. در این بخش از ۱۸ فیلم نام برده شده که برای دریافت جایزه خرس طلایی و جوایز خرس نقره‌ای رقابت می‌کنند.

«بازگشت به مونتاک» فیلم جدید فولکر شلوندورف، کارگردان کهنه‌کار آلمانی، «شام» ساخته اورن موورمن کارگردان آمریکایی با بازی ریچارد گیر، «درباره بدن و روح» ساخته لدیکو انیدی کارگردان مجارستانی از جمله این فیلم ها هستند.

در بخش خارج از رقابت نیز ۶ فیلم جای دارند که «لوگان» به کارگردانی جیمز منگولد از مجموعه ابرقهرمانی «ولورین» با بازی هیو جکمن و فیلم جدید دنی بویل از جمله آن ها است.

بخش ویژه برلیناله

بخش ویژه برلیناله میزبان ۱۸ فیلم است که فیلم «کلوزآپ» عباس کیارستمی به یاد او در این بخش اکران می شود.

پانوراما

در بخش پانوراما با نمایش ۵۱ فیلم از ۴۳ کشور جهان نگاهی به سینمای جهان خواهد شد. مدیر این بخش ویلند اسپک از تمرکز بیشتر این بخش بر مسایل تاریخی گفته است و این که مواردی چون داعش یا ترامپ عامل توجه به این موضوع بوده‌اند.

در این بخش بیشتر فیلم های ارایه شده در سال ۲۰۱۷ به نوعی بر یادآوری و خود فعل یادآوری تمرکز کرده‌اند. فیلم‌هایی چون «شکار روح» و«مجموعه آدریانا» از جمله این فیلم‌ها هستند.

این فیلم ها در دو بخش موضوعی تقسیم بندی شده‌اند که شامل «بازیابی تاریخ سیاه» و «اروپا اروپا» است. در این فیلم‌ها فیلم‌ساز گامی به عقب برمی‌دارد تا بتواند نگاهی نزدیک‌تر به موضوع بیندازد.

خرس ویژه این بخش امسال به مونیکا تروت اهدا خواهد شد. او برای فیلمی با عنوان«ماشین دوشیزه» محصول ۱۹۸۸ این جایزه را دریافت می کند. این فیلم در این بخش نمایشی ویژه خواهد داشت.

در بخش مستند پانوراما (پانوراما داکومنته) ۲۱ فیلم نمایش داده می شود.

چشم انداز سینمای آلمان

در بخش چشم‌انداز سینمای آلمان نیز ۱۴ فیلم نمایش داده می شود. این بخش بر نمایش فیلم‌های قوی و پرکشش هزاره جدید تمرکز دارد. لیندا سوفکر رییس این بخش قول داده است که مخاطبان از تماشای این فیلم‌ها لذت می‌برند.

در انتهای برنامه این بخش در تاریخ جمعه ۱۷ فوریه دو جایزه ۵ هزار یورویی از سوی گروه داوری این بخش اهدا خواهد شد.

برلین و نسل

بخش نسل امسال برگزاری چهلمین دوره خود را جشن می‌گیرد که مناسب سینمادوستان جوان‌تر است.

این بخش از سال ۲۰۰۴ بخش بالای ۱۴ سال (یا ۱۴plus) را اضافه کرد و این موجب دو برابر شدن مخاطبان این بخش شد.

بخش نسل به اضافه ۱۴ امسال میزبان ۱۶ فیلم است و در بخشKplus نیز ۱۵ فیلم نمایش داده می شود.

فوروم

در بخش فوروم ۴۳ فیلم به نمایش در می‌آید. تنها فیلم ایرانی با عنوان «تمارض» ساخته عابد آبست در این بخش شرکت دارد.

فوروم ارایه کننده سفری سینمایی در سراسر جهان است. رییس این بخش کریستوف ترشته درباره موضوع مشترک این بخش در یک مصاحبه مطبوعاتی صحبت خواهد کرد. در این بخش از گنجینه‌های تقریبا فراموش شده مراکش و سینمای کره جنوبی تا دیگر نقاط جهان را می‌توان دید.

در بخش FORUM EXPANDED نیز ۲۸ فیلم نمایش داده می شود که فیلمی از دانیل کوتر از ایران با عنوان «هشتی تهران» در این فهرست جای گرفته است.

کلاسیک‌های برلیناله

بخش کلاسیک‌های برلیناله نیز شاهد نمایش ۷ فیلم از جمله «آنی هال» وودی آلن محصول ۱۹۷۷، «موریس» ساخته جیمز آوری از بریتانیا محصول ۱۹۸۷ و «ترمیناتور۲» ساخته جیمز کامرون از آمریکا خواهد بود.

استعداد برلیناله

برلیناله البته دارای بخش‌های جنبی نیز هست که استعداد برلیناله ۲۰۱۷ با عنوان «یک سوال از جامعه» با موضوع «شهامت: در برابر همه عجایب» موضوع این بخش است. امسال برلین پانزدهمین دوره این بخش را تجربه می‌کند. این بخش قصد دارد تا چالش سن و ادامه تلاش برای جستجو در زمینه‌های تجربی را در مرکز توجه داشته باشد.

مردم بخش مهمی از «برلیناله تلنت» را تشکیل می‌دهند و فرهنگ عمومی جامعه در این بخش جای مهمی دارد.

یکشبنه صبح پل ورهوفن رییس بخش داوری و مگی جیلنهال از اعضای گروه داوری به بحثی درباره شهامت و چالش‌ها در فیلم‌هایشان در این بخش می‌پردازند.

بخش بومی؛ قطب

در بخش جنبی «بومی ۲۰۱۷: سینما متولد سرزمین‌های سرد است» سفری به منطقه قطب می‌شود و از تغییرات آب و هوایی و ملت‌هایی که در معرض این تغییرات هستند سخن می‌رود. فیلم‌هایی با تمرکز بر قطب و زندگی در مناطق سرد و یخ بسته در این بخش نمایش داده می‌شود.

پوستر برلیناله

امسال ۶ پوستر رسمی برای برلیناله طراحی شده که در همه آن ها خرس مشهوری که نماد برلین است را می توان مشاهده کرد.

جشنواره فیلم برلین که دو هفته پس از ساندنس برگزار می‌شود و قبل از جشنواره کن به نمایش درمی‌آید، مهمترین جشنواره فیلم در فاصله زمانی بین این دو جشنواره است.