به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «Insyriated» ساخته فیلیپ فن لئو کارگردان بلژیکی به عنوان برنده جایزه لیبل انتخاب شد.

این فیلم که داستان زندگی در سوریه تحت محاصره و زیر آتش جنگ را روایت می‌کند درامی درباره یک خانواده سوری است که در خانه‌شان در شهری که در محاصره است، گیر افتاده‌اند.

«Insyriated» موفق به کسب جایزه لیبل سینمای اروپا برای بهترین فیلم اروپایی در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین شد.

هیات داوران درباره این فیلم گفت: نمی‌شد فیلمی از این زنده‌تر و نمایان‌تر باشد و این فیلم کاملا شایسته این جایزه است.

با کسب این جایزه این فیلم در شبکه سینماهای اروپا و در بیش از ۱۰۰۰ خانه هنری ۴۱ کشور اروپایی به نمایش درمی‌آید.

از سوی دیگر کوبا چکاج فیلمنامه نویس لهستانی برنده جایزه «بائومی» در گسترش فیلمنامه‌نویسی شد.

این جایزه به یاد کارل «بائومی» بائوم‌گارتنر تهیه کننده فقید آلمانی نامیده شده و به فیلمنامه تولید نشده «ببخشید لهستان» نوشته چکاج تعلق گرفت.

کوبا چکاج دومین برنده این جایزه سالانه است که برای حمایت از فیلمنامه نویسی اهدا می‌شود. داستانی که وی روایت کرده درباره یک بازیگر تئاتر است.

این جایزه ۲۰ هزار یورویی به یاد تهیه کننده‌ای اهدا شده که فیلم «ابرهای سیلیس ماریا » ساخته اولیور آسایاس و «زیرزمین» برنده نخل طلای کن ساخته امیر کوستوریتسا را تهیه کرده بود.

آکی کوریسماکی کارگردان فنلاندی که جدیدترین فیلمش با عنوان «سمت دیگر امید» از مدعیان جایزه خرس طلای برلین است داور مهمان این جایزه بود. «ببخشید لهستان» از میان ۴۷ شرکت کننده بین‌المللی به عنوان برنده انتخاب شد.