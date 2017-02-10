برلیناله شب افتتاحیه را با سیاست پشت سر گذاشت/ انتقاد از ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شب افتتاحیه برلیناله از روی فرش قرمز تا مراسم افتتاحیه با سیاست درآمیخته بود. با حضور کلادیا روت از سیاستمداران حزب سبزها و نایب رییس مجلس که با لباس سیاه با شعاری سفید مبنی بر «بی سابقه» با حروف بزرگ که کنایه‌ای آشکار به دیکته دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده بود، روی فرش قرمز رفت تا سخنرانی‌های مقامات رسمی روی صحنه درباره اجازه آزادی بیان، هنر آزاد و مقاومت وایستادگی در برابر ستم...

در مراسم پنجشنبه شب در کاخ برلیناله، ریاست جمهوری جدید آمریکا حتی از سوی مهمانان هم خیلی مورد توجه بود. کمدین آلمانی آنکه انگلکه سوالی از مهمانان بین‌المللی داشت: برای فستیوال اینجا هستید؟ یا آمدید که دیگر به کشورتان برنگردید؟ پاسخ این سوال یک خنده بزرگ بود.

انگلکه در خوشامدگویی به هیات داوران نیز همه را به خنده آورد و البته موضوع چیزی جز مریل استریپ که سال پیش رییس هیات داوران بود، نبود. وی گفت: او خوب کار کرد، اما بعدش روی توییتر فهمیدیم که او را زیادی تحویل گرفته‌ایم و بزرگش کرده‌ایم و او در هالیوود زیادی بزرگ شده. دوباره او را اینجا نمی‌آوریم.

این کمدین در معرفی ورهوفن رییس هیات داوران نیز گفت: او طرفدار حقوق زنان است و امید و شجاعت را نشان می‌دهد... ولی انگار زنان باید نقش‌های دیگری داشته باشند.

و طعنه دیگر هم این بود: با اشاره به موفقیت فیلم «تونی اردمان» انگلکه گفت: این فیلم درباره یک مرد مسن است که یک مدل موی عجیب دارد و رابطه پردرسری هم با دخترش دارد- دقیقا مثل آنچه آمریکا دوست دارد.

در عین حال همه چیز با خنده برگزار شد.

مسئول فرهنگ و رسانه آلمانی مونیکا گروترز و میشل مولر شهردار برلین با حاضران درباره صنعت داخلی فیلم صحبت کردند. گروترز با نقل قولی از جان اف کندی رییس جمهوری اسبق آمریکا منبی بر این که «ایش بین برلینر» (من برلینی هستم) به مهمانان خارجی خوشامد گفت و گفت برلین همیشه به یاد کندی هست.

مولر افزود: پس از سقوط دیوار برلین، ما گفتیم دیگر هرگز اجازه نمی‌دهیم تا دیواری مردمان را از هم جدا کند. منظور ما این است که هرگز نباید این اتفاق دوباره بیفتد.

برنامه جشنواره نیز با انتخابی که در میان آثار خارجی شده بود، اجازه می‌داد تا مسایل سیاسی مورد توجه قرار بگیرد. بسیاری از این آثار به نوعی نشان دهنده آوارگی مردم و ظهور افراط گرایی جناح راست است. فیلم افتتاحیه شب نخست برلین با عنوان «جانگو»‌ نیز درامی فرانسوی ساخته اتیین کومار درباره آهنگساز و گیتاریست جانو راینهارد به عنوان یک اقلیت بود که مجبور شد در دوران اشغال کشور توسط نازی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم به پاریس برود، هم مبین همین موضوع بود.

دیتر کاسلیک مدیر جشنواره فیلم برلین هم با خوشامدگویی به مهمانان در هوایی که زیر صفر درجه بود، ایستادن روی فرش قرمز خارج کاخ در میدان پوتسدام را به جان خرید.

هیات داوران امسال هشت جایزه به برگزیدگان اهدا خواهند کرد که شامل خرس طلای بهترین فیلم از میان بخش رقابتی است. ورهوفن کارگردان کهنه کار هلندی ریاست هیات داوران را برعهده دارد، مگی جیلنهال، دیگو لونا، جولیا جنش بازیگر آلمانی، وانگ کوآن فیلمساز چینی، دورا بونچوچا فوراتی تهیه کننده تونسی و اولافور الیاسون هنرمند ایسلندی گروه داوری را تشکیل می دهند.

ریچارد گر، ساندرا هولر بازیگر «تونی اردمان» و کارگردان‌هایی چون ویم وندرس، اشلوندورف و روسا فون پراونهایم و بازیگران «بازی تاج و تحت» شامل سیبل ککیلی و تام والسیها از جمله چهره‌های مشهور حاضر در شب نخست برلیناله بودند.