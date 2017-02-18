هیو جکمن با نقش ۱۷ ساله خداحافظی کرد/ پایان یک «ولورین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، با اولین نمایش جهانی فیلم «لوگان» در برلیناله، هیو جکمن در نشست مطبوعاتی فیلم شرکت کرد و با نقشی که ۱۷ سال در درونش بود و با وی زندگی کرده بود خداحافظی کرد.

جکمن گفت: فکر می‌کنم به قلب این شخصیت دست یافته بودم.

به این ترتیب جکمن می‌تواند پنجه‌های آهنی را برای همیشه کنار بگذارد.

وی نخستین بار در فیلم «مردان ایکس» ساخته برایان سینگر در سال ۲۰۰۰ در نقش ولورین ظاهر شد و در طی این مدت با میلیون‌ها طرفدار این شخصیت که از کمیک بوک‌های مارول بیرون آمده ارتباطی نزدیک داشت. او در فیلم‌های بعدی که این شخصیت در آن حضور داشت نیز بازی کرد و آخرین حضور او در نقش ولورین با فیلم «لوگان» انجام شد که دیروز جمعه برای نخستین بار در برلین روی پرده رفت.

بازیگر استرالیایی گفت: من این شخصیت را در وجودم دارم و به همین دلیل نمی‌توانم بگویم دلم برایش تنگ می‌شود زیرا او جایی نمی‌رود. او همیشه با من خواهد بود.

در نشست مطبوعاتی این فیلم جیمز منگولد کارگردان فیلم «لوگان» و پاتریک استوارت بازیگر نقش پروفسور چارلز خاویر نیز حضور داشتند.

استوارت در این نشست درباره برکسیت هم صحبت کرد و گفت بیش از نیمی از بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه رای ندادند. او یک شوخی هم کرد و به جای برکسیت از برک‌فست به معنی صبحانه استفاده کرد و بعد گفت: رای ندادند؛ چون هضم کردن چنین چیزی خیلی سخت است.

استقبال به این گرمی از فیلمی آمریکایی در برلین کمتر پیش آمده و گزارشگران در این نشست خیلی جدی از این فیلم ابرقهرمانی تمجید کردند.

داستان فیلم در سال ۲۰۲۹ می‌گذرد که خشونت همه جا را دربرگرفته است.

هیو جکمن در حالی با این نقش خداحافظی کرد که گفت معتقد است فیلم «لوگان» بهترین تجلیل از این شخصیت بود. او این فیلم را به یک نامه عاشقانه برای هواداران ولورین تشبیه کرد.