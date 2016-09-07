به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، این جایزه ۵۰ هزار یورویی برای نخستین بار در شصت و هفتمین دوره برگزاری برلیناله اهدا میشود.
در مجموع ۱۸ فیلمساز از بخشهای مختلف رقابتی، فوروم، پانوراما، ویژه برلیناله، نسل، سینمای غذا و پرسپکتیو سینمای آلمان میتوانند به این جایزه چشم داشته باشند.
این جایزه که به عنوان جایزه مستند گلاشوت اوریجینال نامیده شده با حمایت مالی ساعتسازی مشهور آلمانی (گلاشوت) اهدا میشود.
برنده این جایزه از سوی هیات داوری متشکل از سه داور انتخاب میشود و مبلغ جایزه بین کارگردان و تهیهکننده فیلم برنده تقسیم میشود.
این جایزه در جریان مراسم رسمی اهدای جوایز در کاخ برلیناله به برندگان اهدا خواهدشد.
در سال ۲۰۱۶ در مجموع ۷۷ فیلم مستند در این جشنواره در بخشهای مختلف به نمایش درآمد.
دیتر کاسلیک مدیر این فستیوال با اعلام رضایت از ایجاد این جایزه گفت: بسیار از این که با همکاری همراه طولانیمدتمان در این راه میتوانیم این جایزه را در برلیناله به راه بیندازیم خرسند هستیم. این جایزه به خودی خود برای حمایت از سینمای مستند اهمیت دارد و در عین حال نشان دهنده احترام و توجه به فیلمسازانی است که میدانند برای اجرای پروژه مستند خود خطر بالایی را میپذیرند.
