به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به موضوع گناهان زبانی اظهار داشت: گناه دروغ یکی از گناهان زبانی و صفتی است که باعث هلاکت و فلاکت انسان است و در مقابل آن راستگویی و صداقت است که باعث نجات انسان است.
وی با اشاره به اینکه آثار دروغ در وهله اول نصیب خود انسان میشود، اضافه کرد: آنچه از آیات و روایات برمیآید این است که آثار شوم دروغ نصیب درغگو است؛ اگر اهل دروغ باشیم آثارش ابتدا به خودمان برمیگردد.
امام جمعه عسلویه با بیان اینکه هدایت و هدایتگری خدا نیز شامل حال فرد دروغگو نمیشود، افزود: ارشاد و هدایت خدا شامل کذاب و کسی که کفران نعمت کند نخواهد شد و دروغگو مورد لعنت خدا واز رحمت او بهدور است.
وی در خطبه دوم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند از ترامپ تشکر میکنیم که زحمت ما کم کردند. ۳۷ سال است ما میگوئیم دستگاه حاکمه آمریکا فاسد است و فساد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد ترامپ چهره واقعی آمریکا را نشان داد. از حقوق بشر دم میزنند ولی حقوق بشر با کودک ۵ ساله دستبند میزنند.
هاشمینژاد ادامه داد: دشمن دنبال تحریمهای فلج کننده بود ولی به آرزویشان نرسیدند؛ هیچ دشمنی نمیتواند ایران را فلج کند؛ رهبری فرمودند در حاکمیت نظام اسلامی ما عقلانیت حرف اول میزند که با توکل بر خدا همراه است.
امام جمعه عسلویه با اشاره به یوم الله ۲۲ بهمن، ضمن تشکر از مردم و مسئولان شهرستان که با حضور حماسی خود در راهپیمایی برگ زرینی دیگری در کارنامه درخشان حضور و همراهی با نظام و انقلاب و رهبری را نشان دادند.
وی با بیان اینکه مردم انقلاب و نظام را دوست دارند، افزود: ۲۲ بهمن متعلق به این ملت است و شادی و شعف آن هم از آن ملت است. مردم امروز حضوری چشمگیر ودشمن شکن داشتند. اگر خبرگزاریهای بیگانه بیانصافی نکنند و منعکس کنند مردم جواب دشمن را خوب و دندانشکن دادهاند.
هاشمینژاد اضافه کرد: در ۲۲ بهمن باید از امام بگوییم همه ما مدیون و بدهکار امام هستیم؛ امامی که خصلتهایی به تمام معنا انسانی و الهی داشت. امام تحریفنشده منظور ما است. امامی که مشی حرکت او و نگاه او و سخن او الهی بود. باید امام را بیشتر بشناسیم. همین امام به ما گفت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد یا فرمود ولایت فقیه ولایت رسول الله (ص) است.
وی افزود: امروز تمام خصوصیات امام در خلف صالح او مقام معظم رهبری متجلی است. رهبر انقلاب با مدیریت و درایت است، کفر ستیز و استوار با ایستادگی بر اصول انقلاب تاکید دارد؛ در جریان فتنه ۸۸ به دشمن باج نداد و بر اصول مسلم انقلاب پافشاری کرد. ما مفتخریم که زیر سایه چنین رهبری هستیم و زندگی میکنیم.
امام جمعه عسلویه با تسلیت ایام فاطمیه اول گفت: لازم است در این ایام برنامههای خاص این ایام داشته باشیم و مجالس برپا شود ولی با توجه به خصوصیات خاص شهرستان برنامهها طولانی نباشد و از تشتت و افراطیگری پرهیز شود.
وی گفت: برخی ممکن است به دنبال اختلافافکنی باشند؛ باید مواظب باشیم و باید به تبیین و معرفی شخصیت حضرت زهرا(س) اهتمام داشته باشیم و از منابع اهل سنت هم در این زمینه استفاده کنیم.
نظر شما