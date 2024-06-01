امید عالیشاه: این قهرمانی پرسپولیس ارزش مضاعفی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پایانی لیگ برتر امروز شنبه موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر مس رفسنجان به برتری برسد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

امید عالیشاه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص این قهرمانی گفت: جای تشکر دارد از گل محمدی، باقری و همچنین آقای اوسمار که تیم را تحویل گرفتند و به نحواحسنت فصل را تمام کردند. این تیم زمانی قهرمان شد که در بازی با استقلال خوزستان هواداران صبر کردند و منتظر ماندند بازی به پایان برسد و لایق قهرمانی بودند. قهرمانی مبارک همه هواداران باشد. این قهرمانی برای من ارزش مضاعفی داشت به این خاطر برخی مصاحبه هایی که انجام شد.

وی ادامه داد: جدا از هواداران استقلال که همیشه برایشان احترام قائلم اما اینکه به دیگران تهمت بزنید و توپ را داخل زمین دیگران بیندازید و سعی کنید با مصاحبه هایی که فقط بقیه را تحت فشار می گذارد بخواهید تیمتان را قهرمان کنید. این روح جوانمردی نیست. امیدوارم چنین مصاحبه هایی را در فوتبال ایران نبینیم. هرچند بحث هوادارهای استقلال کاملا جدا است.

عالیشاه گفت: امروز شرایط طوری بود که هیجان بازی تاثیرگذار بود و باید زودتر از این ها گل می زدیم. اما در نهایت توانستیم قهرمان شویم و خدا را شاکریم.