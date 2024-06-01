شرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه فرهنگیان در آخرین روزهای ثبت نام طی اطلاعیه‌ای با توضیح نحوه انتخاب رشته، چگونگی پذیرش و مزایای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را اعلام کرد.

این اطلاعیه بدین شرح است:

دانشگاه فرهنگیان با تبریک به متقاضیانی که این دانشگاه را برای تحصیل دوره کارشناسی انتخاب کرده و علاقه مند به شغل شریف معلمی هستند، چند نکته پیرامون نحوه انتخاب رشته، چگونگی پذیرش و همچنین مزایای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم می‌رساند که جزئیات آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

انتخاب رشته و پذیرش:

۱- پذیرش در دانشگاه فرهنگیان براساس بوم استان و بوم شهرستان با توجه به دامنه پذیرش اعلام شده در هر یک از کد رشته‌های انتخابی می‌باشد که داوطلبان همان استان و یا شهرستان مجاز به انتخاب آن کد رشته محل‌ها می‌باشند.

۲- پس از اتمام انتخاب رشته برای هر کد رشته محل از میان داوطلبانی که آن کد رشته محل را انتخاب کرده‌اند براساس نمره (مرحله اول آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم) به میزان سه برابر ظرفیت در نظر گرفته شده، برای انجام ارزیابی شایستگی‌های معلمی دانشگاه فرهنگیان معرفی خواهند شد.

۳- پذیرش نهایی بر مبنای مجموع امتیازات حاصل از آزمون سراسری + آزمون اختصاصی تربیت معلم، سوابق تحصیلی و ارزیابی شایستگی معلمی انجام می‌شود.

اعلام نتیجه نهایی و فرصت تصمیم گیری:

۱- اعلام نتیجه نهایی دانشگاه فرهنگیان قبل از انتخاب رشته متقاضیان آزمون سراسری خواهد بود و با هماهنگی‌های انجام شده، پس از اعلام نتایج به پذیرفته شدگان مهلت چند روزه برای تصمیم گیری در خصوص ثبت نام نهایی و یا انصراف از آن، داده خواهد شد.

۲- در صورت عدم تمایل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان می‌بایست تا پیش از صدور کارنامه انتخاب رشته کنکور سراسری درخواست انصراف خود را از قبولی در دانشگاه فرهنگیان ارائه دهند. آموزش و پرورش مشخصات این افراد را به صورت تجمیعی به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور ارسال می‌کند و اجازه انتخاب رشته در کنکور سراسری به این افراد داده می‌شود.

تذکر: بنابراین انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان مانعی برای انتخاب رشته کنکور سراسری نمی‌باشد.

مزایای اصلی تحصیل در دانشگاه فرهنگیان:

الف) دریافت حقوق از بدو و در طول تحصیل در دانشگاه فرهنگیان

ب) استخدام رسمی -آزمایشی از ابتدای تحصیل و استخدام رسمی-قطعی پس از دانش آموختگی

ج) استفاده از بیمه خدمات درمانی و عضویت در صندوق فرهنگیان

د) افزوده شدن ۴ سال دوره تحصیل به سوابق استخدامی

ه) معافیت سربازی برای دانشجویان پسر در قبال انجام تعهدخدمت علمی در دانشگاه فرهنگیان

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دقیق، لطفاً به دفترچه سازمان ملی سنجش مراجعه نمائید.