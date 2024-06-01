  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۵۲

در پایان لیگ بیست و سوم؛

دستکش طلا به حسینی و پورحمیدی رسید

دستکش طلا به حسینی و پورحمیدی رسید

دروازه بانان دو تیم استقلال تهران و تراکتور تبریز مشترکا به عنوان بهترین دروازه بان لیگ برتر در فصل بیست و سوم انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی لیگ برتر در فصل بیست و سوم امروز شنبه ۱۲ خرداد با برگزاری همزمان ۸ بازی انجام شد و در پایان تیم پرسپولیس با ۶۸ امتیاز به عنوان قهرمان لیگ انتخاب شد و تیم استقلال تهران هم با ۶۷ امتیاز در رده دوم ایستاد.

در فصل بیست و سوم، سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال و حسین پورحمیدی دروازه‌بان تراکتور با ۱۸ کلین شیت مشترکا عنوان بهترین دروازه‌بان لیگ را از آن خود کردند. پس از این دو دروازه‌بان، علیرضا بیرانوند با ۱۳ و محمدرضا اخباری با ۱۱ کلین شیت در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

کد مطلب 6125244
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • 💙اس اس💙 IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      4 0
      پاسخ
      شما جام شرافت رو بردید مبارک باد

    پربازدیدترین ها