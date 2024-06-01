دستکش طلا به حسینی و پورحمیدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی لیگ برتر در فصل بیست و سوم امروز شنبه ۱۲ خرداد با برگزاری همزمان ۸ بازی انجام شد و در پایان تیم پرسپولیس با ۶۸ امتیاز به عنوان قهرمان لیگ انتخاب شد و تیم استقلال تهران هم با ۶۷ امتیاز در رده دوم ایستاد.

در فصل بیست و سوم، سید حسین حسینی دروازه‌بان استقلال و حسین پورحمیدی دروازه‌بان تراکتور با ۱۸ کلین شیت مشترکا عنوان بهترین دروازه‌بان لیگ را از آن خود کردند. پس از این دو دروازه‌بان، علیرضا بیرانوند با ۱۳ و محمدرضا اخباری با ۱۱ کلین شیت در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.