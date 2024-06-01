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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۰۵

حزب الله پایگاه گیپور را به آتش کشید+فیلم

حزب الله پایگاه گیپور را به آتش کشید+فیلم

حزب الله لبنان در جدیدترین عملیات خود کریات شمونا را هدف قرار داد و پایگاه نظامیان صهیونیست را به آتش کشید.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع خبری از عملیات جدید رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که پایگاه نظامی گیپور در کریات شمونا هدف حمله موشکهای شلیک شده از جنوب لبنان قرار گرفته است.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که موشک برکانی که امروز حزب الله شلیک کرده است به پایگاه گیپور و مقر تیپ ۷۶۹ در کریات شمونا اصابت کرده است.

از سوی دیگر کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که هفتاد درصد از شهرک المناره در الجلیل علیا بر اثر حمله از لبنان از زمان شروع جنگ منهدم شده است.

کد مطلب 6125089

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