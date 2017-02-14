قسمت ششم «ایرانگرد» در زاگرس ضبط شد/ سفر زمستانی به یک روستا

جواد قارایی کارگردان مستند «ایرانگرد» که مدتی به دلیل مصدومیت از ناحیه پا در منزل بستری بود پس از بهبودی مشغول ساخت قسمت ششم «ایرانگرد ۳» شده است که در این باره به خبرنگار مهر گفت: ۲۰ روز پیش به چهارمحال و بختیاری سفر کردم تا قسمت جدید «ایرانگرد» را در آنجا فیلمبرداری کنم و دیروز از سفر برگشتم.

وی افزود: در این قسمت به طبیعت زیبای زاگرس در منطقه چهارمحال و بختیاری می پردازیم و در بخشی هم نگاهی به زندگی مردم منطقه داریم که گاه در فصل زمستان چه شرایط خاص و سختی دارند.

قارایی با اشاره به اینکه برای ساخت این قسمت سه بار به سفر رفته است، بیان کرد: یک بار تابستان ۹۴، یک بار بهار ۹۴ و بار آخر هم زمستان امسال به منطقه زاگرس سفر کردم تا بتوانم طبیعت زیبای منطقه و شرایط زندگی مردم را در سه فصل تصویر کنم. همانطور که بعدا در مستند خواهید دید ددوربین ما به روستایی رفته که بسیار زیبا است و در فصل زمستان اتفاقات جالبی در آن منطقه رخ می دهد.

این مستندساز اضافه کرد: ما این قسمت را برای پخش در نوروز ۹۷ در نظر گرفته‌ایم و این روزها مشغول تدوین و صداگذاری آن هستیم. البته من ۲ هفته دیگر به منطقه هرمزگان می روم تا قسمت هفتم «ایرانگرد ۳» را ضبط کنم.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به مساله مالی برای تولید این مجموعه اشاره کرد و گفت: این روزها با چالش بی پولی هم مواجه هستم زیرا بخشی از پولی که خودم برای ساخت این مستندها هزینه می کردم در 9 ماه خانه نشینی خرج کردم و بخشی هم برای درمان هزینه شد. از سوی دیگر سازمان صدا و سیما هم با مشکل مالی مواجه است و ما هم در این قسمت چندبار پهپادمان سقوط کرد و طول سفرمان به درازا کشید لذا همه اینها باعث برخی مشکلات مالی شده است.