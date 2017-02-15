  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

عندلیبی با «میهن» می‌آید/ همراهی سالار عقیلی

عندلیبی با «میهن» می‌آید/ همراهی سالار عقیلی

«میهن» عنوان تازه ترین اثر محمدجلیل عندلیبی نوازنده و آهنگساز ایرانی است که اسفندماه سال جاری به خوانندگی سالار عقیلی در بازار موسیقی منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «میهن» عنوان تازه ترین اثر محمدجلیل عندلیبی نوازنده و آهنگساز شناخته شده موسیقی ایرانی است که اسفندماه سال جاری در بازار موسیقی منتشر می شود در این آلبوم، سالار عقیلی در مقام خواننده، محمد جلیل عندلیبی را همراهی می کند.

محمد جلیل عندلیبی که علاقه مندان به موسیقی ایرانی نامش را با آثاری همچون «بنمای رخ»، «آتش در نیستان» و «غریبستان» به خاطر سپرده اند، در کارنامه هنری اش سابقه همکاری با خوانندگان مطرحی همچون محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، زنده یاد رضوی سروستانی، زنده یاد ایرج بسطامی و علیرضا افتخاری را دارد. این آهنگساز شناخته شده، بعد از هفت سال وقفه در فعالیت های خود اقدام به انتشار آلبوم «میهن» زده است.

امیرحسین رضا تک نواز تار، زنده یاد پارسا احتشامی پورتک نواز نی، سانوا عندلیبی تک نواز ­عود و سالار عندلیبی تک نواز تمبک در این آلبوم  در همراهی با ارکستر مولانا به سرپرستی محمدجلیل عندلیبی حضور داشته اند.

«صبوحی زدگان» (در اصفهان)، تک نوازی تار(درآمد اصفهان و فرود به دشتی)، «میهن ای میهن»، تک نوازی تار(دستگاه شور)، «وطنم خوش­تر»، «در این عشق بمیرید» (شور و اصفهان) قطعاتی از این آلبوم به شمار می­روند ضمن اینکه ژاله صادقیان در آلبوم «میهن» به عنوان گوینده حضور پیدا کرده است.

آلبوم «میهن» توسط موسسه فرهنگی «ایران مولانا» تهیه شده به زودی از سوی موسسه «ایران گام» وارد بازار موسیقی خواهد شد.

کد مطلب 3907957
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها