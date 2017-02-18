ایران برای ۱۵روز امکان ذخیره نفت دارد/بهبود کیفیت نفت صادراتی

سیدپیروز موسوی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش مدت زمان ذخیره سازی نفت خام در بزرگترین پایانه نفتی ایران به ۱۵ روز، گفت: با بهره برداری از ۱۰ میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره سازی نفت خام در بهرگان به عنوان پشتیبان پایانه نفتی خارگ، عملا حجم ذخیره سازی نفت به استانداردهای جهانی رسید.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با اعلام اینکه با بهره برداری از این مخازن نفت علاوه بر افزایش دوره ذخیره نفت کشور به ۱۵ روز عملا ظرفیت ذخیره سازی نفت در سطح پایانه‌های نفتی کشور هم حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، تصریح کرد: افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی علاوه بر ارتقای قدرت چانه‌زنی ایران به منظور بازرگانی و فروش نفت خام، کیفیت نفت صادراتی کشور را هم بهبود می‌دهد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با احداث و بهره برداری از مخازن جدید عملا برای مدت زمان ۱۵ روز امکان ذخیره‌سازی نفت بدون آنکه نفتی از پایانه صادر شود، فراهم می‌شود، تاکید کرد: این ظرفیت جدید همچنین ریسک کاهش تولید و انتقال نفت به پایانه خارگ به عنوان بزرگترین ترمینال نفتی کشور را هم کاهش می‌دهد.

وی از افزایش توان عملیاتی صادرات نفت به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای بهره برداری از این پروژه جدیدافزایش ذخیره سازی نفت نام برد و افزود: با بهره برداری از این پروژه، عملا امکان انجام تعمیرات اساسی و دوره ای مخازن ذخیره سازی نفت خام در سطح پایانه نفتی خارگ فراهم می‌شود.

به گزارش مهر، بهمن ماه امسال با بهره برداری از ۱۰ میلیون بشکه مخزن، ظرفیت ذخیره سازی نفت خام ایران به ۳۸ میلیون بشکه افزایش یافت، این پروژه شامل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی هشت دستگاه مخزن یک میلیون بشکه‌ای، دو دستگاه مخزن ۵۰۰ هزار بشکه‌ای و چهار مخزن ۲۵۰ هزار بشکه‌ای ذخیره‌سازی نفت خام بوده است.

پایانه‌های نفتی ایران آخرین حلقه زنجیره تولید نفت و گاز کشور بوده و در شرایط فعلی بیش از ۹۰ درصد نفت خام ایران از پایانه خارگ در خلیج فارس به بازارهای جهانی صادر می‌شود.