به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، دوستداران موراکامی از دیشب ساعت ۱۲ شب جلوی کتابفروشی‌ها صف کشیدند تا با باز شدن در کتابفروشی‌ها جزو نخستین افرادی باشند که این کتاب را می‌خرند.

فروش این کتاب راس ساعت ۱۲ نیمه شب شروع شد و علاقه‌مندان موراکامی که مدت‌ها در انتظار انتشار کتاب جدید وی بودند، سر از پا نمی‌شناختند.

کتاب جدید هاروکی موراکامی که با عنوان «کیشیدانو گوروشی» به معنی «قتل یک افسر شوالیه» منتشر شده در دو جلد با عنوان «ایده‌های در حال ظهور» و «استعاره برانگیزاننده» نام‌گذاری شده‌است و هر دو جلد کتاب هم‌زمان امروز جمعه به بازار آمد.

هر چند اسم این کتاب پیشتر اعلام شد اما موضوع آن تاکنون مخفی نگه داشته شده است.

ناشر وی ماه نوامبر اعلام کرده بود رمان جدید این نویسنده محبوب در دست انتشار است.

کتابفروشی های ژاپنی از ۱۲ نیمه شب تا یک صبح این کتاب را به فروش رسانند و بعد از ساعتی تعطیلی از ۸ صبح دوباره درهای خود را به روی علاقه‌مندان باز کردند و تا ۹ شب یکسره باز خواهند بود.

ناشر این کتاب گفته در چاپ اول ۵۰۰ هزار نسخه از هر جلد تهیه ومنتشر شده و ۲۰۰ هزار نسخه دیگر نیز در چاپ دوم و به زودی آماده پخش می‌شود.

موراکامی کار خود را سال ۱۹۷۹ با رمانی با عنوان «ترانه باد را بشنو» شروع کرد و بیست و دومین جایزه گونزو برای نویسنده نوقلم سال ژاپن را برای آن دریافت کرد. وی تاکنون بیش از ۱۰ میلیون نسخه از کتاب مشهورش «جنگل نروژی» در سراسر جهان فروخته و او هر سال یکی از گزینه‌های اصلی جایزه ادبیات نوبل است.

این رمان نخستین کتاب نویسنده سرشناس پس از انتشار رمان «تسوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌ سفر زیارتی او» است که آوریل ۲۰۱۳ منتشر شده بود.

شینچوشا ناشر این کتاب گفته است هنوز معلوم نیست که این کتاب چه زمانی به کشورهای دیگر راه پیدا می‌کند.

خود موراکامی از این کار به عنوان یک داستان خیلی قوی یاد کرده است.