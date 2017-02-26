توسعه کشت زعفران در بام ایران/برندسازی محصول ضرورت دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمحال وبختیاری یکی از استان های جنوب غربی زاگرس است که مرکز رویش بسیاری از گیاهان دارویی و باارزش است.

این استان با دارا بودن زمین‎های حاصلخیز و موقعیت اقلیمی مناسب از تنوع آب و هوایی منحصر به فردی برخوردار است و به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل و دارای آب و هوای متنوعی است.

این ویژگی موجب شده تا این استان، استعداد کشت انواع محصولات مختلف را داشته باشد و زعفران یکی از این محصولات است که در سال‎های اخیر کشت آن در استان، نتایج درخور توجهی در اختیار محققان و کشاورزان قرار داده است.

زعفران از محصولاتی است که در همه نقاط چهار محال و بختیاری کشت می شود و یکی از مرغوبترین زعفران های کشور به حساب می آید.

اگرچه مدت زمان بسیاری نیست که کشت زعفران در این استان مطرح شده است اما مزارع بسیاری توسط کشاورزان به کشت زعفران اختصاص یافته و هر سال به میزان کشت این محصول افزوده می شود.

با توجه به اینکه تولید زعفران در این استان مورد توجه قرار گرفته و از کیفیت بسیاری بالایی برخوردار است اما هنوز زعفران این استان در سطح کشور ناشناخته است.

بخشی از زعفران این استان به استان خراسان ارسال داده می شود و با برندهای این استان به فروش می رسد و بخشی دیگر نیز در مغازه ها و فروشگاه های سطح شهر با بسته بندی سنتی به فروش می رسد.

یکی از تولید کنندگان زعفران در این استان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشت زعفران در این استان سال به سال افزایش می یابد، عنوان کرد: کاهش منابع آب در استان و خشکسالی موجب شده که کشاورزان به سمت کشت گیاهانی با نیاز آبی کم بروند.

علی طاهری تاکید کرد: زعفران به آب کمی نیاز دارد و در طول سال دوبار آبیاری می شود.

کشاورزان به سمت کشت زعفران در استان گرایش پیدا کرده اند و هر ساله اراضی بیشتری به کشت زعفران اختصاص پیدا می کند وی ادامه داد: کشاورزان به سمت کشت زعفران در استان گرایش پیدا کرده اند و هر ساله اراضی بیشتری به کشت زعفران اختصاص پیدا می کند.

این کشاورز عنوان کرد: کشاورزان هرساله محصول برداشتی خود رابه صورت بسته بندی سنتی در اختیار مغازه های سطح شهر می گذارند که درآمد آنها از این نوع بسته بندی بسیار کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: هنوز شرکت یا واحد بسته بندی به صورت تخصصی در این زمینه در این استان فعال نشده است.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافته است.

۱۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافته است ابراهیم شیرانی عنوان کرد: از میزان کل اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته به کشت زعفران ۱۰۵ هکتار مزرعه بارور و۳۰ هکتار مزرعه تازه کشت شده است.

وی عنوان کرد: در سالجاری بیش از۴۲۰ کیلوگرم زعفران از مزارع استان برداشت شده است.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: زعفران های تولیدی استان به استان خراسان و بخشی نیز در سطح استان به صورت سنتی به فروش می رسد.

وی ادامه داد: قسمتی از محصول تولیدی این استان نیز صادر می شود.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برندسازی زعفران در این استان ضروری است، تاکید کرد: برندسازی زعفران در این استان زمینه توسعه و کشت زعفران را در استان چهارمحال و بختیاری فراهم می کند.

شک نیست که باید زمینه برای برندسازی زعفران چهارمحال و بختیاری فراهم شود و تلاش شود که این محصول کشاورزی با ارزش به یکی از سوغات های چهارمحال و بختیاری تبدیل شود.

برند سازی زعفران در چهارمحال و بختیاری زمینه برای توسعه بیشتر این استان در بخش کشاورزی را فراهم می کند و سبب ایجاد اشتغال می شود.