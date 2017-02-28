«هیچکاک به روایت هیچکاک» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «هیچکاک به روایت هیچکاک» نوشته سیدنی گاتلیب با ترجمه حسین کربلایی طاهر به‌تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات دانشگاه کالیفرنیا به چاپ رسیده است.

آلفرد هیچکاک فیلمساز مشهور سینما، پیش از آن که فیلمساز شود، داستان هایی می نوشت که طبیعتا، در لحن و موضوعی کاملا هیچکاکی و همچنین فوق العاده سینمایی بودند. مثلا «گاز» داستانی است که او در هنلی تلگراف چاپ کرد؛ مجله ای که انتشارش توسط شرکتی انجام می شد که او پس از ترک مدرسه سنت اگناتیوس برایش کار می کرد.

«هیچکاک به روایت هیچکاک» مجموعه ای از مطالبی است که مدت‌ها از انتشارشان گذشته و به راحتی در دسترس نبوده اند. این کتاب منتخبی از مقالات و گفتگوهای هیچکاک است که چشم اندازی از ۶ دهه فعالیت حرفه ای به دست می دهند.

نویسنده و گردآورنده این اثر درباره چگونگی تولید آن می گوید: اعتراف می کنم که چند سال پیش وقتی پیشنهاد چاپ کتابی درباره منتخبی از دست نوشته های آلفرد هیچکاک و مصاحبه هایی با او را دادم، حالتی تدافعی نسبت به موضوع در خود حس کردم. در حالی که آماده بودم تا از هیچکاک قهرمان بسازم، متوجه شدم که او اصلا نیازی به کمک من نداشته و ندارد، جز این که به عنوان یک تسهیل کننده، نظرات در حال فراموشی و خارج از دسترس اما اغلب اندیشمندانه، روشنگرانه و به شدت ارزشمند او را در دسترس قرار دهم.

این کتاب هم مانند اولین کتاب سیدنی گاتلیب، مقالات و مصاحبه‌هایی را در بر می‌گیرد که به طور مستقیم از روی نسخه‌های اصلی پیاده و چاپ شده اند و اطلاعات مربوط به ناشر اصلی هر قطعه، ابتدای هر مطلب ذکر شده است.

این کتاب ۵ فصل اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از: «داستان و تعلیق»، «سینمای ناب و سینمای هیچکاک»، «درباره کارگردان‌ها و کارگردانی»، «هیچکاک در حین کار» و «هیچکاک صحبت می کند».

مردی که زیاد می دانست، تروفو به روایت هیچکاک، بیانیه آلفرد هیچکاک، ساخت قتل!، زنان، هیچکاک عصبانی، سخنرانی جان پلی یر، چند کلمه درباره رنگ، پنجره عقبی، مرگ در حباب کریستالی، دانای شهر کومین و... عناوین برخی مطالب فصل های این کتاب هستند.

«هیچکاک به روایت هیچکاک» با ۴۲۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۸۰ هزار ریال منتشر شده است.