  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

در رسانه‌های هندی ادعا شد؛

هند: ایران مقصر تأخیر ۸ماهه توسعه بندر چابهار است

هند: ایران مقصر تأخیر ۸ماهه توسعه بندر چابهار است

مسئولان هندی مدعی شدند که سازمان بنادر ایران برای اجرای طرح توسعه بندری چابهار هنوز اقدامی در جهت اخذ وام از اگزیم بانک هند انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «لایومینت»، طرح بلندپروازنه مقامات هندی به منظور توسعه بندر چهاربهار در ایران به دلیل تاخیر مقامات ایرانی برای گرفتن وام ۱۵۰ میلیون دلاری از هند با مشکل روبرو شده است.

طرفهای هندی مدعی شده اند که ۸ ماه از انعقاد قرارداد وام برای توسعه بندر چابهار می گذرد و اگزیم بانک هند همچنان منتظر تکمیل درخواست از سوی سازمان بنادر ایران است که چه دستور العملی در راستای صرف کردن این هزینه دارد.

بر اساس موافقتنامه امضا شده، این قرارداد از روزی که وام پرداخت شود فعال خواهد شد.

به گفته مقامات هندی، سازمان بنادر ایران هنوز فرم درخواست تکمیل شده خود برای اخذ وام را ارائه نکرده است. طی ۸ ماه گذشته تقریباً هر ماه نامه‌هایی برای یادآوری از سوی اگزیم بانک هند به طرف ایرانی ارسال شده است. آخرین نامه یادآوری در هفته اول ماه فوریه فرستاده شد.

کد مطلب 3919706
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها