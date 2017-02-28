هند: ایران مقصر تأخیر ۸ماهه توسعه بندر چابهار است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «لایومینت»، طرح بلندپروازنه مقامات هندی به منظور توسعه بندر چهاربهار در ایران به دلیل تاخیر مقامات ایرانی برای گرفتن وام ۱۵۰ میلیون دلاری از هند با مشکل روبرو شده است.

طرفهای هندی مدعی شده اند که ۸ ماه از انعقاد قرارداد وام برای توسعه بندر چابهار می گذرد و اگزیم بانک هند همچنان منتظر تکمیل درخواست از سوی سازمان بنادر ایران است که چه دستور العملی در راستای صرف کردن این هزینه دارد.

بر اساس موافقتنامه امضا شده، این قرارداد از روزی که وام پرداخت شود فعال خواهد شد.

به گفته مقامات هندی، سازمان بنادر ایران هنوز فرم درخواست تکمیل شده خود برای اخذ وام را ارائه نکرده است. طی ۸ ماه گذشته تقریباً هر ماه نامه‌هایی برای یادآوری از سوی اگزیم بانک هند به طرف ایرانی ارسال شده است. آخرین نامه یادآوری در هفته اول ماه فوریه فرستاده شد.