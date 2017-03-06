صالحی: ۲۰ سال تداوم انتشار «اباختر» همراه با تکامل آن بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نشست عصر کتاب به مناسبت بیستمین سال انتشار فصلنامه «اباختر» به همراه رونمایی از کتاب «اباختر» عصر دیروز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان حوزه فرهنگ در محل سرای کتاب در تهران برگزار شد.

صالحی در این مراسم از محمدعلی مهدوی امیری مدیر و سردبیر فصلنامه اباختر که در استان مازندران انتشار می‌یابد، به عنوان شخصیت چند بعدی و یک دایره‌المعارف‌نویس متبحر یاد کرد که توانست در سال ۱۳۷۰ با کتاب «فرهنگنامه زندگینامه‌ها» جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کند.

وی همچنین از مهدوی به عنوان یک بیهقی‌شناس برجسته که بیش از یک دهه از عمر خود را صرف پژوهش در آثار این تاریخ‌نویس مطرح (بیهقی) کرده است، یاد کرد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نشریه «اباختر» را یک پدیده که ۲۰ سال به طور مداوم انتشار یافته است، برشمرد و گفت: مرور زمانه از اعتبار این نشریه نکاسته است، بلکه بر اعتبار آن افزوده است و این ۲۰ سال مداومت، همراه با تکامل بوده است.

صالحی همچنین آرشیو «اباختر» را گنجینه‌ای غنی از مقالات مهم در حوزه‌های ایران‌شناسی، اساطیر و تاریخ دانست و گفت: مزیت دیگر این گنجینه، کتاب‌شناسی آن است.

در این مراسم همچنین مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب در سخنانی با بیان اینکه خیلی از ما که در پایتخت ساکن هستیم و در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنیم، نمی‌دانیم که در شهرستان‌ها چه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه فرهنگ رخ می‌دهد. بزرگان فراوانی هستند که با تلاش و عشق زیاد، یک تنه بار فرهنگ و تمدن یک مملکت یا یک منطقه را به دوش می‌کشند؛ بدون اینکه انتظار کمک خاصی داشته باشند. همچنین مجلاتی مانند «اباختر» کم نداریم.

وی «اباختر» را عَلمدار فرهنگ و تمدن در زمانه فعلی دانست و گفت: کسانی مانند ایرج افشار، منوچهر ستوده و محمد ابراهیم باستانی پاریزی با این مجله همکاری داشته‌اند.

در این نشست همچنین فریدون جنیدی پژوهشگر در حوزه شاهنامه به بیان نکاتی در باب برخی اساطیر شاهنامه با تمرکز بر حوزه مازندران؛ جایی که نشریه‌ای مانند «اباختر» در آن منتشر می‌شود، پرداخت.

همچنین علی موسوی گرمارودی شاعر و روزنامه نگار باسابقه در سخنانی ضمن بیان نکاتی درباره دوران مسئولیتش در نشریه «گُلچرخ» و دشواری‌های اداره نشریات فرهنگی و اینکه او مجبور شده است برای پرداخت قسط‌های این نشریه، کتابخانه‌اش را بفروشد، پرداخت و گفت: انتشار فصلنامه‌هایی از قبیل «اباختر» بسیار مهم است و باید به مسئولان چنین نشریاتی دست‌مریزاد گفت.

وی در ادامه شعر قطعه «مهربانی» خود را قرائت و آن را به محمدعلی مهدوی امیری مدیر و سردبیر نشریه اباختر تقدیر کرد.

همچنین ناصر تکمیل همایون پژوهشگر در حوزه فرهنگ ایران در سخنانی مجله «اباختر» را از نشریاتی بسیار معتبر و ریشه‌دار توصیف کرد و در ادامه سید حسن امین مدیر مسئول نشریه حافظ با اشاره به بیش از ۵۰ سال سابقه همکاری خود با مطبوعاتی چون «سخن، یغما، وحید، ارمغان و نگین»، یکی از افتخارات خود را همکاری با نشریه «اباختر» عنوان کرد که از جمله نشریات میدان‌دار عرصه فرهنگ است و به نویسندگان فرصت می‌دهد با مخاطبانشان ارتباط برقرار کنند و از این منظر حق بزرگی بر گردن نویسندگان دارند.

وی «اباختر» را یک محصول فرهنگی ایران‌مدار ذکر کرد که اگرچه در مازندران منتشر می‌شود، کمابیش تمام ایران‌پژوهان سرشناس با شناخت جهان در آن حضور پررنگ داشته‌اند.

در این برنامه همچنین محمدعلی مهدوی امیری مدیر و سردبیر نشریه اباختر ضمن مرور تاریخچه این نشریه، به بیان برخی دشواری‌ها و همچنین سنگ‌اندازی‌ها در راه انتشار این مجله پرداخت.

در پایان این مراسم از کتاب «اباختر» رونمایی و از مدیر آن تقدیر به عمل آمد.