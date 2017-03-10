حضرت ام البنین (س) الگوی مادران شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان با اشاره به نامگذاری ۲۰ اسفند به عنوان روز راهیان نور اظهار کرد: روز راهیان نور، روز بزرگداشت ایثار و ایثارگری است و خود راهیان نور حرکت عظیم فرهنگی، جهادی و خود جوش است.

وی با اشاره به برگزاری و اعزام همه ساله اردوهای راهیان نور در کشور افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای برگزاری طرح اعزام کاروان راهیان نور، آشنایی بهتر جوانان و نسل های بعد از جنگ با تاریخ پرفراز و نشیب و پر افتخار هشت سال دفاع مقدس است.

امام جمعه شادگان در ادامه خطبه های خود به سالروز وفات حضرت ام البنین (س) که به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده، اشاره کرد و گفت: روز وفات این بانوی گرامی اسلام مصادف شده با سالروز تکریم مادران و همسران شهیدی که با صبوری در غم فراق فرزندان و همسرانشان همچنان اسلام را زنده نگه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه حضرت ام‌البنین (س) فداکارترین بانوی صدر اسلام شناخته شده است، بیان کرد: وی از برجسته‌ترین زنانی است که تمام زندگیش سرشار از عشق به ولایت بود.

حجت الاسلام شرفی در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به ۲۲ اسفند ماه سال ۵۸ سالروز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی افزود: یکی از خدمات امام راحل تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و امور ایثارگران بود.

وی یادآور شد: اهمیت تاسیس چنین سازمان و ارگانی در کشور به دستور حضرت امام خمینی (ره) نشان از جایگاه والای شهید و شهادت در کشور است.

خطیب جمعه شادگان در پایان خطبه های خود با اشاره به سالروز درگذشت جانسوز یادگار امام (ره) حاج‌ سیداحمد خمینی(ره) و با بیان اینکه فقدان وی برای ملت ایران غم‌انگیز بود، گفت: احترام و همراهی وی با پدر بزرگوار باید الگویی برای فرزندان این سرزمین شود.