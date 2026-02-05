به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی شامگاه پنجشنبه در دیدار با احزاب استان زنجان گفت: فعالیت سیاسی و حزبی بر سه اصل استوار است که نخستین آن تکیه بر عقلانیت و گفتوگو است.
وی با بیان اینکه احزاب نباید در مواجهه با مسائل اجتماعی و سیاسی احساسی عمل کنند و هرگونه قضاوت باید بر پایه بررسی کارشناسانه و دقیق صورت گیرد و افزود: احزاب باید در فرآیند گردش قدرت سیاسی، در برابر افکار عمومی، هواداران و منتقدان پاسخگو باشند و در رویدادهای مهم ملی و استانی، مواضعی روشن، غیرشخصی و مبتنی بر چارچوبهای حزبی اتخاذ کنند.
وی فاصله گرفتن از این رویکرد را یکی از عوامل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران دانست و افزود: این چالش ریشهای تاریخی دارد و به دوره پس از مشروطه بازمیگردد.
استاندار زنجان احزاب را از ارکان ضروری پایداری نظامهای سیاسی، بهویژه مردمسالاری دینی، توصیف کرد و گفت: لازم است بررسی شود چرا احزاب در ایران در توسعه بدنه اجتماعی خود با محدودیت مواجه هستند.
صادقی با اشاره به جمعیت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان زنجان تأکید کرد هر حزب باید مشخص کند چه میزان از این جامعه را نمایندگی میکند، در حالی که بسترهای لازم برای رشد اجتماعی احزاب به شکل مطلوب فراهم نشده است.
استاندار زنجان از آمادگی استانداری برای برگزاری نشستهای تخصصی در این حوزه خبر داد و اظهار داشت: دولت چهاردهم اصل تحزب و نقش آن در سلامت ساختار قدرت سیاسی را پذیرفته و در مسیر توانمندسازی تشکلهایی که از طریق انتخابات به قدرت میرسند، حرکت میکند.
صادقی با اشاره به تعریف کلاسیک حزب سیاسی گفت: حزب تشکلی است که برای کسب قدرت از مسیر رقابت انتخاباتی فعالیت میکند. در ساختار جمهوری اسلامی نیز تصدی قوه مجریه و مقننه و همچنین نمایندگی در مجلس خبرگان در همین چارچوب تعریف میشود.
استاندار زنجان بر ضرورت برخورداری احزاب از کادر حرفهای و تماموقت، حضور سازمانیافته در حوزه جغرافیایی فعالیت و توان مالی مناسب تأکید کرد و شفافیت مالی را از الزامات مهم فعالیت حزبی دانست.
وی همچنین بر لزوم تبیین مرزهای فکری و برنامهای احزاب تأکید کرد و گفت هر حزب باید نسبت به مسائل مختلف جامعه، رویکرد و برنامهای روشن ارائه دهد.
صادقی افزود: فعالیت حزبی باید مبتنی بر دانش و دادههای دقیق باشد، چراکه اتکا به اطلاعات معتبر زمینه تصمیمگیری صحیح را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه احزاب فعال باید دستکم نماینده یک درصد جامعه باشند، گفت: احزاب با بهرهگیری از نقاط مشترک، باید در مسیر توسعه استان گام بردارند.
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