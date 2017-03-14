۴ نشست سران قوا در حضور رهبری درباره آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (۲۴ اسفند) در نخستین همایش ملی صبر، ضمن تشکر از برگزار کنندگان همایش و تبریک میلاد حضرت زهرا (س) اظهارداشت: ابتکار عمل قوه قضاییه به ویژه معاونت فرهنگی در برگزاری این همایش برای ترویج فرهنگ صلح و بخشایش با ارزش بود. تحقق ۳ فاکتور صلح، بخشش و رضایت در جامعه، می تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد.

وی نبودن روحیه بخشش و صبوری را باعث آسیب جدی به جامعه دانست و افزود: آسیب، در نبودن چنین جامعه ای توسعه پیدا می کند؛ در سال جاری ۴ جلسه در حضور رهبر انقلاب و سران سه قوه و مسئولان عالی رتبه در ارتباط با آسیب های اجتماعی داشتیم و تاکید شد که همه باید بسیج شوند تا جلوی این مشکلات گرفته شود.

جهانگیری گفت: هرچه پیش می رویم با موانع و تنگناهایی روبرو می شویم که در نتیجه، به اهمیت مفاهیم صبر و لزوم تبدیل آن به گفتمان مسلط در جامعه پی می بریم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: نه حکومت و نه جامعه از سوء ظن، سوء تفاهم و سوء رفتار سود نمی برد و جامعه بدگمان مشکلاتش حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه هیج برنامه توسعه ای و فرهنگ اقتصادی به دور از مدارا و صبر قابل تحقق نیست، افزود: فرهنگ صبر باید افزایش پیدا کند و اگر نشود، برنامه های توسعه ای کشور با مشکل مواجه می شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه اظهارداشت: افزایش سرمایه اجتماعی می تواند منجر به توسعه کشور شود و این نتیجه همه پژوهش هاست. چگونه می توانیم سرمایه های اجتماعی را بالا ببریم؟ باید انگیزه های اخلاقی در قالب رفتارهای جمعی و فردی تقویت شود.

جهانگیری با بیان اینکه اگر انگیزه‌های اخلاقی و مکارم توسعه پیدا می‌کند و اخلاق در آن جامعه وجه قالب و وجه مسلط بشود، حتماً می‌تواند از زوال سرمایه اجتماعی پیشگیری کند، گفت: ما باید به سمتی برویم که فرهنگ آشکار کشور و حتی در فرهنگ پنهان به جای خشونت، تحمل را جایگزین کنیم.

وی ادامه داد: به جای پرخاش، گفتگو، به جای کینه، بخشش و به جای انتقام‌کِشی، بخشش؛ این کار بزرگ تنها از حکومت، دولت، قوه قضائیه و رسانه‌های رسمی برنمی‌آید و نیازمند این است که همه در همه سطوح از بزرگی تا پیری یاد بگیریم که همدیگر را تحمل کنیم؛ باید یاد بگیریم که با همدیگر کار کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: صبر، مدارا و عفو، تنها وجه سلبی ندارد و وجه مثبت هم دارد. خصایص والای اسلامی ایرانی نوعی تحرک و فعالیت هستند، نه انفعال و بی‌تحرکی.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات وقتی گفته می‌شود که باید مدارا کرد و صبر پیشه کنید، صرفاً از باب این است که یک کار سلبی انجام شود؛ صبر مثل مقاومت، محدودیت نیست و گشایش است و فرصت ایجاد می‌کند؛ ما با صبر، بخشش، مدارا و تحمل یکدیگر، فرصت توسعه، پیشرفت و حل مشکلات کشور را به وجود می‌آوریم و باید از این فرصت‌ها به نفع مردم استفاده کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه عده‌ای این‌طور برداشت می‌کنند که وقتی گفته می‌شود «اقتصاد مقاومتی» یعنی یک اقتصاد منزوی که در مقابل سختی‌ها و فشارها تحمل داشته باشد و دور خود دیوار بکشد و بتواند سختی‌ها را رد کند، تصریح کرد: ولی مقاومت در اینجا به معنای ایجاد فرصت‌های بهتر است و به معنای گشایش‌های جدید خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود دارد، می‌توان توسعه به وجود آورد و زندگی، رفاه، آسایش و امنیت مردم را در اقتصاد مقاومتی بهتر فراهم کرد؛ می‌توانیم گام‌های بلندی برای عبور از سختی‌ها برداریم.