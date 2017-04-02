قتل مرد جوان در شهر زیبا/مقتول خلاف جهت رانندگی می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شبانگاه یازدهمین روز اسفندماه سال گذشته یک مورد درگیری منجر به جرح در بلوار فردوس شرق-تقاطع وفا آذر به کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا اعلام شد.

پس از حضور ماموران کلانتری در محل مشخص شد فردی به نام عباس.م، ۶۲ ساله با یک پژو پارس سفیدرنگ در جهت خلاف یک خیابان یک طرفه در حال تردد بوده که این موضوع منجر به درگیری او با راننده یکی از خودروهای سواری و در ادامه مجروحیت وی از ناحیه سر شده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع ضرب و جرح عمدی به دستور مقام قضائی دادسرای ناحیه پنج تهران، پرونده در کلانتری مربوطه مورد رسیدگی قرار گرفت.

عباس به علت مصدومیت از ناحیه سر به بیمارستان منتقل و فرد ضارب به نام ناصر نیز پس از تأمین قرار قانونی آزاد شد.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد چرا که در روز ۲۸ اسفند از بیمارستان به کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا اعلام شد که عباس با وجود انجام اقدامات درمانی و به علت شدت صدمات وارده فوت کرده است؛ به همین دلیل با دستور مقام قضائی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادسرای امور جنایی ارسال و در ادامه به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

ناصر که پس از اطلاع از مرگ عباس از محل سکونت خود فرار کرده بود، با انجام اقدامات پلیسی در پنجمین روز فرودین ماه امسال دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

ناصر پس از انتقال به اداره دهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شب حادثه عباس با خودرو پرشیا سفید رنگ در جهت خلاف خیابان اصلی در حرکت بود که همین موضوع ترافیک شدیدی را در خیابان ایجاد کرده بود؛ علی رغم اعتراض تمامی رانندگان، وی حاضر به عقب رفتن نبود و این موضوع باعث درگیری لفظی بین ما شد؛ ناگهان عباس از خودرو پیاده شد و در حضور همسر و فرزندانم به من فحاشی کرد؛ من نیز در حالی که عصبانی شده بودم، با دو دست ضربه ای به سینه او زدم و او را هل دادم که ناگهان به زمین افتاد و از پشت سرش به آسفالت برخورد کرد؛ سپس دچار خونریزی شد و از حال رفت و توسط اورژانش به بیمارستان منتقل شد.

با توجه به اعتراف صریح متهم به نزاع و درگیری منجر به قتل، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.