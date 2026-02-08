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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

دپوی ۱۱ میلیاردی مواد غذایی و شوینده قاچاق در لنجان کشف شد

دپوی ۱۱ میلیاردی مواد غذایی و شوینده قاچاق در لنجان کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از کشف بیش از ۸ تُن مواد غذایی و  شوینده قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک انبار خبرداد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان از نگهداری مواد غذایی قاچاق در یک انبار مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پس از بررسی های لازم و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۸ تُن و ۲۴۰ کیلو مواد غذایی شامل برنج ، روغن، شکر و رب گوجه فرنگی و همچنین هزار و ۲۰۰قلم انواع مواد شوینده قاچاق که فاقد هرگونه اسناد و مدارک معتبر بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان ارزش تقریبی کالاهای قاچاق کشف شده را برابر بررسی کارشناسان بیش از ۱۱ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که برای وی پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

کد مطلب 6742985

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