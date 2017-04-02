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۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۳:۱۱

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد:

تردد ۳۶۲ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های لرستان

تردد ۳۶۲ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان از تردد ۳۶۲ هزار و ۸۵۷ وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش تردد وسایل نقلیه در محور های استان لرستان درمورخ ۹۶/۱/۱۲ اظهار داشت: کل تردد ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان ۳۶۲ هزار و ۸۵۷ تردد بوده که این تعداد تردد ۱۴.۹۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بیشترین تردد وسیله نقلیه در محورهای خرم آباد- سه راهی چالانچولان (بروجرد) با ۱۹ هزار و ۸۴۵ تردد، سه راهی چالانچولان- بروجرد با ۱۸ هزار و ۱۸۲ تردد و بروجرد- توره با ۱۵ هزار و ۷۳۳ تردد گزارش شده است، تصریح کرد: کمترین تردد وسیله نقلیه را در محورهای خمین الیگودرز، بروجرد-بیرانشهر، بیرانشهر- بروجرد و پلدختر -دره شهر شاهد بوده ایم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان ساعت اوج تردد را ۱۸ تا ۱۹ با تعداد ۲۸ هزار و ۳۰۰ تردد وسیله نقلیه عنوان کرد و ادامه داد: سهم وسایل نقلیه سنگین از ترددها در جاده های لرستان ۹ درصد بوده است.

زندی فر با اشاره به اینکه متوسط سرعت وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان ۷۸ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: بیشترین متوسط سرعت در محور آزاد راه پل زال (قلعه نصیر) - خرم آباد(دادآباد) با سرعت ۹۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 3942846

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