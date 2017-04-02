به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش تردد وسایل نقلیه در محور های استان لرستان درمورخ ۹۶/۱/۱۲ اظهار داشت: کل تردد ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان ۳۶۲ هزار و ۸۵۷ تردد بوده که این تعداد تردد ۱۴.۹۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بیشترین تردد وسیله نقلیه در محورهای خرم آباد- سه راهی چالانچولان (بروجرد) با ۱۹ هزار و ۸۴۵ تردد، سه راهی چالانچولان- بروجرد با ۱۸ هزار و ۱۸۲ تردد و بروجرد- توره با ۱۵ هزار و ۷۳۳ تردد گزارش شده است، تصریح کرد: کمترین تردد وسیله نقلیه را در محورهای خمین الیگودرز، بروجرد-بیرانشهر، بیرانشهر- بروجرد و پلدختر -دره شهر شاهد بوده ایم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان ساعت اوج تردد را ۱۸ تا ۱۹ با تعداد ۲۸ هزار و ۳۰۰ تردد وسیله نقلیه عنوان کرد و ادامه داد: سهم وسایل نقلیه سنگین از ترددها در جاده های لرستان ۹ درصد بوده است.

زندی فر با اشاره به اینکه متوسط سرعت وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان ۷۸ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: بیشترین متوسط سرعت در محور آزاد راه پل زال (قلعه نصیر) - خرم آباد(دادآباد) با سرعت ۹۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.