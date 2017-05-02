۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

حمله با چاقو در دانشگاه تگزاس آمریکا ۴ کشته و زخمی برجا گذاشت

حمله با چاقو در دانشگاه تگزاس آمریکا منجر به کشته شدن ۱ نفر و زخمی شدن ۳ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، جوانی ۲۰ ساله اقدام به حمله به افراد حاضر در محوطه دانشگاه تگزاس و وارد کردن ضرباتی به چاقو به افراد حاضر در این محل کرد.

در پی این حمله یک نفر از افراد حاضر در همان محل حادثه جان سپرد و ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

فرد مهاجم توسط نیروهای امنیتی حاضر در دانشگاه بازداشت شده و تحقیقات از وی در مورد دلایل انجام این اقدام در جریان است.

مقامات دانشگاه تگزاس نام فرد مهاجم را «کندرس جی وایت» اعلام کرده و عنوان داشته اند که وی از دانشجویان این دانشگاه بوده است.

عبدالحمید بیاتی

