بازگشائی گره ترافیکی در چهارراه یافت آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدزاده با اشاره به این نکته که اجرای این عملیات پس از انجام مدتها مطالعات کارشناسی و بازدیدهای مستمر میدانی مدیران منطقه، از نیمه دوم فروردین ماه امسال آغازشده، اظهارداشت:طی این عملیات که ازسوی معاونت حمل ونقل ترافیک و بامشارکت حوزه های معاونت فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست و شهرداری ناحیه۱ منطقه دردست انجام است، اصلاح هندسی در ورودی اصلی بلوار معلم منشعب ازمحور چهارراه یافت آباد با اعتباری بالغ بر نیم میلیارد ریال صورت خواهد گرفت تاضمن کاهش بار ترافیک و سوانح رانندگی، زمینه سهولت تردد وسائط نقلیه نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: طی بازدیدی با حضورقائم مقام و تنی چند از مدیران منطقه، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه مهم از نزدیک ارزیابی وتدابیری لازم پیرامون هدایت آبهای سطحی، ساماندهی خطوط تاکسیرانی مستقر در ابتدای بلوار، بهسازی فضای سبز و همچنین روکش آسفالت این محور پس از انجام عملیات اصلاح هندسی اتخاذ گردید.

به گفته این مقام مسئول،براساس پیشرفت فیزیکی اجرای این پروژه ، پیش بینی می شود عملیات اصلاح هندسی در ورودی بلوار معلم منشعب از(چهارراه یافت آباد)تا پایان اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری برسد.