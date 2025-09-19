  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

بازگشایی گره‌های کور ترافیکی در محله یافت آباد تهران

بازگشایی گره‌های کور ترافیکی در محله یافت آباد تهران

شهردار منطقه ۱۸ تهران اعلام کرد: گره‌های ترافیکی معابر قدیمی محلات یافت آباد پایتخت پس از نیم قرن به طور کامل بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران با اشاره به قدمت و ناایمنی ابنیه های محور زندیه به میرهاشم که شهروندان نزدیک به ۵۰ سال با معضلات ترافیکی و حاشیه‌ای آن دست به گربیان بودند، اظهار داشت: پس از برنامه ریزی مدون در بخش‌های مختلف مدیریت شهری، برقراری تعامل با نهادهای قضائی و انتظامی و تجهیز و بکارگیری کلیه ادوات و ماشین آلات سنگین در اختیار، عملیات تخریب و عقب نشینی املاک معارض، قدیمی و ناایمن محور شهید مرتضی زندیه به شهید مصطفی میر هاشم آغاز شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون طی ۵ مرحله عملیات چندین ساعته، تعداد ۴۸ باب واحد تجاری، اداری و انباری به همراه دو دیوار معارض به طور کامل تخریب تا ضمن بازگشایی کامل محور یاد شده، بار سنگین ترافیکی و عدم امکان تردد خودروهای دستگاه‌ها و نهادهای امداد رسان که معضلات آن بالغ بر ۵۰ سال زندگی روزمره شهروندان را دچار مخاطره کرده بود نیز برطرف شود.

به گفته این مقام مسئول، با تخریب و عقب نشینی مساحتی بالغ بر ۲۸۴۱ متر مربع از املاک معارض، قدیمی و نا ایمن، محور شهید مرتضی زندیه به طور کامل بازگشایی و بزودی نیز عملیات مشابه در محور شهید مصطفی میرهاشم به اجرا در خواهد آمد.

کد خبر 6594194
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها