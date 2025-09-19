به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران با اشاره به قدمت و ناایمنی ابنیه های محور زندیه به میرهاشم که شهروندان نزدیک به ۵۰ سال با معضلات ترافیکی و حاشیه‌ای آن دست به گربیان بودند، اظهار داشت: پس از برنامه ریزی مدون در بخش‌های مختلف مدیریت شهری، برقراری تعامل با نهادهای قضائی و انتظامی و تجهیز و بکارگیری کلیه ادوات و ماشین آلات سنگین در اختیار، عملیات تخریب و عقب نشینی املاک معارض، قدیمی و ناایمن محور شهید مرتضی زندیه به شهید مصطفی میر هاشم آغاز شد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا کنون طی ۵ مرحله عملیات چندین ساعته، تعداد ۴۸ باب واحد تجاری، اداری و انباری به همراه دو دیوار معارض به طور کامل تخریب تا ضمن بازگشایی کامل محور یاد شده، بار سنگین ترافیکی و عدم امکان تردد خودروهای دستگاه‌ها و نهادهای امداد رسان که معضلات آن بالغ بر ۵۰ سال زندگی روزمره شهروندان را دچار مخاطره کرده بود نیز برطرف شود.

به گفته این مقام مسئول، با تخریب و عقب نشینی مساحتی بالغ بر ۲۸۴۱ متر مربع از املاک معارض، قدیمی و نا ایمن، محور شهید مرتضی زندیه به طور کامل بازگشایی و بزودی نیز عملیات مشابه در محور شهید مصطفی میرهاشم به اجرا در خواهد آمد.