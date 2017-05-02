۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۶

در اطلاعیه هیات مرکزی نظارت اعلام شد؛

زمان دریافت اعتراض نهایی داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات شوراها

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در اطلاعیه شماره ۶ تاکید کرد: کمیته رسیدگی به شکایات این هیات آماده دریافت گزارشات مستند مردمی در این خصوص است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اطلاعیه شماره ۶ خود اعلام کرد:

در این اطلاعیه آمده است:

«شوراهای‌ شهر و شهرداران‌ سراسر کشور باید امانتدار رأی‌، اعتماد، محیط زندگی‌ و اخلاق‌ و فرهنگ‌ مردم‌ باشند».
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به مصوبه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور در خصوص رسیدگی به شکایات و اعتراضات داوطلبان این دوره از انتخابات شوراها درباره نحوه بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات انتخاباتی و دیگر موارد مرتبط با انتخابات شوراها؛ کمیته رسیدگی به شکایات این هیات آماده دریافت گزارشات مستند مردمی در این خصوص است.

همچنین داوطلبان عضویت در شوراهای شهر از زمان دریافت مراتب رد صلاحیت خود در شهرستان‌ها و استان‌ها دو روز مهلت دارند تا اعتراض خود را به هیات نظارت مربوطه اعلام کنند.
داوطلبان عضویت در شوراهای روستایی برای اعلام اعتراض خود می‌بایست به هیات عالی نظارت در استان مراجعه کنند و داوطلبان عضویت در شوراهای شهر لازم است اعتراض خود را به هیات مرکزی نظارت تسلیم کنند.

لازم به ذکر است که برای اعلام اعتراض داوطلبان عضویت در شوراهای شهر نیازی به حضور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیست و داوطلبان عزیز می‌توانند اعتراض‌نامه خود را به شماره ۷۷۶۸۸۹۱۰- ۰۲۱ نمابر کنند و با شماره تلفن ۷۷۶۸۸۹۱۱- ۰۲۱ با این هیات در تماس باشند.

همچنین داوطلبان عزیز برای دسترسی به اطلاعیه‌های بعدی، به کانال تلگرامی هیات مرکزی نظارت به آدرس @eshora  مراجعه فرمایند.

