به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه نظامیان سعودی علیه شیعیان منطقه العوامیه در شهر القطیف همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، سعودیها صبح امروز در هنگام خروج شیعیان منطقه «العوامیه» از منازل خود برای رفتن به مدرسه و یا محل کار، اقدام به تیراندازی‌های بی‌هدف در این منطقه کردند.

طبق اخبار منتشر شده، نظامیان سعودی برای مورد آزار و اذیت قرار دادن شیعیان، صبح امروز از مواد منفجره نیز استفاده کردند.

گفتنی است، پیشتر اتحادیه علمای یمن تاکید کرد: اقدامات جنایتکارانه و تروریستی رژیم مستکبر سعودی علیه مردم العوامیه در القطیف را محکوم می کنیم. از تمام مسلمانان درخواست می کنیم که برای توقف حملات سعودی ها به العوامیه و بازداشتن این ظالمان، قیام کرده و به وظایف خود عمل کنند.

علمای القطیف نیز در بیانیه ای اعلام کردند: ما و تمامی غیرتمندان امت، اولیای دم و خواهان انتقام هستیم و کسی حق تساهل و تسامح ندارد و هرکس اینکار را انجام دهد از ما نیست. مصیبت تنها مختص اهالی العوامیه نیست بلکه تمام جاها را فرا گرفته است.