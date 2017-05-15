  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

تداوم یورش‌های نظامی آل‌سعود به شیعیان «العوامیه»

تداوم یورش‌های نظامی آل‌سعود به شیعیان «العوامیه»

نظامیان رژیم آل سعود صبح امروز در هنگام خروج شیعیان منطقه «العوامیه» از منازل خود برای رفتن به مدرسه و یا محل کار، در اقدامی خصمانه اقدام به تیراندازی‌های بی‌هدف در این منطقه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه نظامیان سعودی علیه شیعیان منطقه العوامیه در شهر القطیف همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، سعودیها صبح امروز در هنگام خروج شیعیان منطقه «العوامیه» از منازل خود برای رفتن به مدرسه و یا محل کار، اقدام به تیراندازی‌های بی‌هدف در این منطقه کردند.

طبق اخبار منتشر شده، نظامیان سعودی برای مورد آزار و اذیت قرار دادن شیعیان، صبح امروز از مواد منفجره نیز استفاده کردند.

گفتنی است، پیشتر اتحادیه علمای یمن تاکید کرد: اقدامات جنایتکارانه و تروریستی رژیم مستکبر سعودی علیه مردم العوامیه در القطیف را محکوم می کنیم. از تمام مسلمانان درخواست می کنیم که برای توقف حملات سعودی ها به العوامیه و بازداشتن این ظالمان، قیام کرده و به وظایف خود عمل کنند.

علمای القطیف نیز در بیانیه ای اعلام کردند: ما و تمامی غیرتمندان امت، اولیای دم و خواهان انتقام هستیم و کسی حق تساهل و تسامح ندارد و هرکس اینکار را انجام دهد از ما نیست. مصیبت تنها مختص اهالی العوامیه نیست بلکه تمام جاها را فرا گرفته است.

کد مطلب 3979068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها