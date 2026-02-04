پوشش ۹۹.۹درصدی آب شرب شهری در کردستان؛روایت خدمات انقلاب در حوزه آبفا

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گزارشی از خدمات و اقدامات نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تأمین آب شرب و جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در سطح شهرها و روستاهای استان ارائه کرد و با اشاره به وضعیت تأمین آب در مناطق شهری استان اظهار کرد: هم‌اکنون یک میلیون و ۴۳۲ هزار نفر، معادل ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری در ۳۳ شهر استان، تحت پوشش خدمات آب‌رسانی شرکت آبفا قرار دارند و از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند هستند.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آبرسانی شهری به‌صورت مستمر دنبال شده است، افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ۳ هزار و ۳۴۸ کیلومتر خط انتقال آب و ۱۶ باب تصفیه‌خانه آب با ظرفیت ۴۴۴ هزار مترمکعب در شبانه‌روز در سطح شهرهای استان اجرا و بهره‌برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان در ادامه به وضعیت خدمات فاضلاب در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۳۸۵ هزار نفر معادل ۹۶.۶ درصد جمعیت شهری استان از خدمات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بهره‌مند هستند.

فرهاد تصریح کرد: در همین راستا، اجرای ۲ هزار و ۴۱۲ کیلومتر شبکه و خطوط جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و احداث ۱۱ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت ۲۶۵ هزار مترمکعب در شبانه‌روز از جمله اقدامات انجام‌شده در طول عمر نظام به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر توجه ویژه نظام به توسعه خدمات زیربنایی در مناطق روستایی نیز اظهار داشت: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۰۰ روستا از مجموع یک‌هزار و ۶۷۱ روستای استان تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار دارند و ۳۶۰ هزار نفر معادل ۸۱ درصد جمعیت روستایی استان از آب شرب سالم و بهداشتی به‌صورت پایدار بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان در پایان با اشاره به اجرای ۶ هزار و ۵۲۷ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب روستایی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای تحقق خدمات‌رسانی شایسته نظام و انقلاب اسلامی به مردم استان انجام شده و روند توسعه و ارتقای خدمات آب و فاضلاب در کردستان با جدیت ادامه خواهد داشت.