تصویب «چیلات» به عنوان گذرگاه مرزی ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام با اشاره به ضرورت اجتماعی،اقتصادی و اهمیت ارتباطی گشایش گذرگاه در محدوده مرزی شهرستان دهلران با کشور همسایه، افزود: مردم و مسوولان استان میسان عراق نیز مستمر بر گشایش چیلات به عنوان گذرگاه مرزی تاکید داشته و مطرح کرده اند.

حشمت الله عسگری افزود: با توجه به پیگیری مستمر مدیریت استان و با رایزنی مسئولان وزارت امور خارجه، به تازگی دولت عراق ایجاد گذرگاه ارتباطی چیلات بین دو استان ایلام و میسان را تصویب و به وزارت داخلی عراق و استان میسان برای اجرا ابلاغ کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام یادآور شد: به زودی یک کمیته مشترک برای هماهنگی و انجام دیگر مراحل مورد نیاز برای گشایش این نقطه مرزی در کیلومتر ۲۷شهر دهلران به عنوان یکی از نزدیکترین نقاط دسترسی به مناطق راهبردی و جمعیتی کشور عراق تشکیل می شود.

عسگری با بیان اینکه هم‌اکنون احداث زیرساخت‌های لازم از قبیل راه دسترسی در این نقطه مرزی در دست اقدام است، تصریح کرد: به دلیل فاصله ۳۰۰ کیلومتری نقطه مرزی چیلات تا شهر نجف اشرف گشایش این مرز به خصوص در ایام اربعین به منظور تسهیل در تردد زائران عتبات عالیات دو کشور بسیار حائز اهمیت است.