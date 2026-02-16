به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد عصر دوشنبه در نشست مشترک کمیتههای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران و عراق با محوریت تسریع در روند بازگشایی کامل مرز چیلات و تکمیل زیرساختهای مرزی اظهار کرد: مقامات استانی ایلام و میسان عراق در این دیدار، بر اهمیت این گذرگاه مرزی در توسعه اقتصادی منطقه و تسهیل تردد زوار تاکید کردند.
وی از پیشرفتهای حاصل شده در روند بازگشایی مرز چیلات، بر تکمیل فوری زیرساختهای باقیمانده تاکید کرد و گفت: زیرساختهای مربوط به آبرسانی و گازرسانی به مرز چیلات تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.
معاون استاندار ایلام ادامه داد: عملیات برقرسانی نیز انجام شده و آمادگی لازم برای بازگشایی مرز با سازههای پیشساخته تا پایان سال وجود دارد.
میرزاد همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه مرزی مشترک در کشور عراق، بر اساس مصوبات سفر هیئت استان ایلام به آن کشور، به منظور تسهیل هرچه بیشتر روند امور تاکید کرد.
معاون استاندار ایلام با اشاره به ظرفیتهای مهم گردشگری، کشاورزی، تجارت و صنعت نفت و گاز در منطقه، آمادگی کامل طرف ایرانی برای هرگونه همکاری را اعلام کرد و خواستار شتاببخشی طرف عراقی در اجرای تعهدات شد.
وی گفت: مرز چیلات که اخیراً با موافقت رسمی دولت عراق به جمع گذرگاههای رسمی استان ایلام پیوسته است، به عنوان یکی از پروژههای کلیدی و راهبردی، چشمانداز روشنی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جنوب استان ایلام ترسیم کرده است.
میرزاد ادامه داد: این مرز به دلیل نزدیکی به استان میسان عراق و مرکز آن، شهر العماره، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به کانون اصلی مبادلات تجاری و صادرات کالاهای ایرانی به عراق و سایر بازارهای منطقهای را داراست.
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