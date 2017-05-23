کتاب «۴۲ اندیشه ناب» چاپ شد/ تأملات فلسفی درباره همه چیز

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «۴۲ اندیشه ناب» شامل تاملاتی درباره زندگی جهان و هر آن چیز دیگر نوشته مارک ورنون، به تازگی با ترجمه پژمان طهرانیان توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه فلسفه زندگی» است که توسط نشر نو چاپ می شود.

این ناشر در حال حاضر، کتاب «زندگی خوب: ۳۰ گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن» را از این نویسنده و همین مترجم در دست چاپ دارد.

مارک ورنون نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی متولد سال ۱۹۶۶ است. او در حوزه‌های فیزیک و الاهیات تحصیل کرده و دارای مدرک دکترای فلسفه است. ورنون تا به حال کتاب‌هایی درباره دوستی، خداوند، معنویت، علم و فلسفه زندگی روزمره نوشته است. مقاله و نقد و بررسی‌های این محقق درباره مذهب و موضوعات فلسفی و اخلاقی تا به حال در روزنامه‌ها و مجلات زیادی از جمله گاردین به چاپ رسیده است.

اساس کتاب «۴۲ اندیشه ناب» الهام‌های برگرفته شده از گفته‌های مشاهیر علم، ادبیات، هنر، فلسفه و سیاست است. نویسنده کتاب، از این رهگذر تاملاتی را در قالب اندیشه‌های ناب برای پاسخ دادن به معمای زندگی و جهان و چیز دیگر، با خواننده خود در میان می‌گذارد.

نویسنده در معرفی ابتدایی این کتاب می‌نویسد:

منبع الهام من فلسفه است؛ نه فلسفه قواعد و قوانین یا مسائل غامض، بلکه فلسفه ای که این پرسش را مطرح می‌سازد: «چگونه زندگی کنم؟» فیلسوفان باستان هم این گونه موضوع مورد مطالعه‌شان را درک می کردند. فلسفه آن‌ها فلسفه‌ای بود هم در جست و جوی معنا و هم بینش، فلسفه‌ای ملهم از چالش‌های عملی و نیز نتایج عقلانی، که هدفش نه فقط فهم دقیق امور که دگرگونی فردی نیز بود.

این کتاب ۷ فصل دارد که عبارت اند از: زندگی شادمانه، زندگی روزمره، زندگی کاری، زندگی اجتماعی، زندگی سبزتر، زندگی بازنگری شده و پایان زندگی.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

عمر برنامه‌ریزی شده هنگامی ست که یک محصول به گونه‌ای طراحی می‌شود که پیش از آن که از کار بیفتد از مد بیفتد. از لحاظ تجاری، همین عمر برنامه‌ریزی شده است که بازار را فعال و پویا نگه می‌دارد. عمر کالا می‌تواند به دو شکل برنامه‌ریزی شود: گاهی اوقات، فقط کافی ست به این واقعیت اعتماد کرد که تکنولوژی افت قیمت و افزایش قدرت پیدا می‌کند. در این مورد، کنسول‌های بازی کامپیوتری، دستگاه‌ها و نرم افزارهای پخش صوت و تصویر و رایانه‌های شخصی نمونه‌های گویایی هستند؛ به زبان کوپلند، این‌ها همه کالاهای خوب تکنولوژیک هستند چون کالاهایی پیرزادند که چیزی نگذشته از رده خارج شده‌اند: همین که به بازار می‌رسند، تکنولوژی تولیدشان گامی دیگر رو به جلو برداشته است.

اما در دیگر موارد، تحقق یافتن رویایی که تکنولوژی برای جایگزین شدن با تکنولوژی جدیدتر دارد نیازمند همکاری انسان‌هاست. ماشین لباس‌شویی از این جمله است، چون قوی‌تر شدن یا ارزان‌تر شدن ماشین‌های لباس شویی _ چه آن‌هایی که درهایشان از بالا باز می‌شود چه آن‌هایی که از جلو _ با آن شتابی صورت نمی‌گیرد که برای تامین پویایی تجاری مورد نظر لازم است تا به این ترتیب خرید سریع مدل‌های جدید توجیهی داشته باشد. پس به جای آن، تولیدکنندگان این تصور را در مصرف کنندگان ایجاد می‌کنند که ماشین‌های قدیمی شان دیگر از دور خارج شده است.

این کتاب با ۲۴۸ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۹۰ هزار ریال منتشر شده است.