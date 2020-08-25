به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کار همچون زندگی (چگونه می‌توانید کاری را که برای آن زاده شده‌اید کشف کنید و به رضایت خاطر برسید؟)» نوشته تامس مور به‌تازگی با ترجمه محمدرضا سلامت توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه فلسفه زندگی» است که این‌ناشر چاپ می‌کند و نسخه اصلی‌ آن، سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات کتاب‌های برادوی در نیویورک چاپ شده است.

تامس مور نویسنده این‌کتاب، تحصیل‌کرده رشته‌های آهنگسازی، موسیقی‌شناسی، الاهیات، مطالعات دینی و روان‌درمانگری است. او مدت زیادی را به پژوهش درباره دین‌شناسی و روان‌شناسی در دانشگاه‌های آمریکا؛ و به‌عنوان روان‌درمانگر به ارائه مشاوره به مددجویان پرداخته است.مور از سال ۱۹۹۰ بیشتر بر سخنرانی، نویسندگی درباره روح و معنویت و مشاوره روان‌درمانگری متمرکز بوده است.

از این‌مولف تاکنون بیش از ۳۰ جلد کتاب و ده‌ها مقاله‌ها چاپ شده است. او معتقد است در فعالیت‌های خود، دنبال همراه‌کردن روح با زندگی شخصی و فرهنگ جامعه است. به‌همین‌دلیل هم معنویت، اسطوره‌شناسی،‌ روان‌شناسی ژرفا و هنر را با هم به کار می‌گیرد. پس شاید بتوان او را روان‌درمانگر روح دانست.

مور معتقد است کار و زندگی دو مولفه جدانشدنی در حیات انسان هستند. یعنی زندگی کردن، همان‌ کارکردن و کارکردن همان زندگی‌کردن است و شخصیت آدم، براثر کار یا کارهایی که می‌کند، طی زندگی‌اش شکل می‌گیرد. اما اشخاص بسیاری هستند که با غفلت از این‌واقعیت، مفهوم کار را به سطح شغل یا حرفه تنزل می‌دهند و بین‌شان جدایی و تفکیک قائل می‌شوند. از نظر نویسنده کتاب «کار همچون زندگی»، کار و زندگی دو روی یک‌سکه‌اندو به‌همین‌دلیل است که باید کار همچون زندگی تلقی شود. به قول این‌نویسنده باید کار را زندگی کرد و این‌عمل، یک هنر والا است.

تامس مور برای ترجمه فارسی این‌کتاب، مقدمه‌ای نوشته که با مقدمه مصطفی ملکیان برای این‌اثر همراه شده است. مور در مقدمه خود نوشته است: کار کردن در شغل و حرفه نیز به معنای کار کردن در عمیق‌ترین بخش وجود ماست. همه اوقاتی که برای کار خود صرف می‌کنیم، بر کیفیت تفکر و شکل‌گیری ارزش‌ها و منش‌ ما تاثیر دارد. شاید نتوانید بی‌درنگ کاری پیدا کنید که شما را راضی، یا کیستی شما را آشکار کند، اما می‌توانید شغل‌هایی برگزینید که شما را در آن مسیر پیش ببرد. باید امیدوار باشید که سرانجام شما و کارتان عمیقا با یکدیگر سازگار شوید.

این‌کتاب به جز درآمدش با عنوان «درآمد کیمیاگری: اُپوس روح»، ۱۲ فصل دارد که به‌ترتیب عبارت‌اند از:

به‌جای نرسیدن، ندای درون، روح و نفسْ، آشتی با گذشته، آشفتگیِ آفرینشگر، زندگی در برج عاج، مراقبت از روح در محل کار، بنیانی استوار داشته باشید و بلندپروازی کنید، دیمون کار، عشق ورزیدن به کار، کار کردن عبادت است، زندگی یکدست.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

داستان، توضیح یا تفسیر نیست. مردم اغلب درباره مشکل زندگی‌شان سخن می‌گویند یا دلایل گوناگونی ارائه می‌دهند که چرا احساس گرفتاری می‌کنند. اما این افکار، خود بخشی از مشکل است زیرا ممکن است برآمده از همان نگرش‌های باشد که سد راه آنها شده است.

داستان، چیزی متفاوت است. داستان‌ها بی‌طرف هستند، به این معنا که می‌توان برداشت‌های گوناگونی از آنها داشت. این داستان‌ها به هنگام بازگویی، خودآگاه نیستند. در بیان آنها ممکن است جزئیاتی بیفزایید که خودتان را شگفت‌زده کند و ژرف‌بینی‌هایی در اختیار شنونده قرار دهد.

بازگویی قصه‌تان می‌تواند لذت‌بخش باشد. قالب داستان، در مقایسه با تحلیل و تفسیر، برای بیشتر مردم رضایت‌بخش‌تر است. انسان‌ها از بازگویی و گوش‌دادن به قصه لذت می‌برند؛ این عامل لذتْ مهم است، به‌ویژه هنگامی که عمیقا به وارسی ریشه‌هایتان و کشف «کار همچون زندگی» می‌پردازید.

این‌کتاب با ۲۵۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۲ هزار تومان منتشر شده است.