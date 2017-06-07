خللی در اراده نظام اسلامی برای مبارزه با تروریسم ایجاد نشده است

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر، با محکوم کردن این حادثه امریکایی - تکفیری، اقدام گروهک های تروریست را مذبوحانه خواند وهدف دشمنان انقلاب اسلامی را نا امن کردن کشور اعلام کرد و از مردم خواست با هوشیاری مانع از اهداف شوم تروریست های خائن شوند.

نماینده مردم بابل در مجلس ضمن تشکر از مجموعه حافظان امنیت کشورکه با تدابیر لازم مانع از اجرای کامل نقشه تروریست ها شدند خاطرنشان کرد: آمریکا قصد دارد با ایجاد تحرکات تنش زا آرامش کشور ما و منطقه رابرهم بزند، ازاین رو همگان با هوشیاری و وحدت مانع از اقدامات ثبات زدایی دشمنان انقلاب شوند.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با تسلیت شهدای حادثه تروریستی ۱۷ خرداد خواستار برخورد جدی با عوامل تکفیری داعش شد و با اشاره به اهداف روانی دشمن پس از اقدامات تروریستی صبح تهران تاکید کرد: می خواهند با جنگ روانی و رسانه ای در شبکه های اجتماعی بین فرزندان انقلاب شکاف ایجاب کنند لذا شایسته است با هوشیاری و بصیرت انسجام خود را تحت لوای رهبری معظم انقلاب اسلامی حفظ کنیم.

نماینده مردم بابل در پایان تصریح کرد: حمله تروریستی به حرم مطهر امام راحل و مجلس شورای اسلامی هیچ خللی در اراده نظام اسلامی در مبارزه با تروریسم ایجاد نخواهد کرد بلکه عزم ملت ما را در انسجام ملی جزم خواهد کرد و چون همیشه خون شهدا موجب استحکام نظام اسلامی و تداوم آرمان های امام راحل خواهد بود.