جزئیات ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران با هماهنگی و همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ترم تابستانی سال ۱۳۹۶ را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه پزشکی برگزار می کند.

ترم تابستان ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانشجویان آزاد بوده و با هماهنگی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت در دروس اختصاصی رشته پزشکی مقطع علوم پایه (شیوه نوین) برگزار می شود.

ردیف نام درس تعداد (واحد) نوع درس ۱ مقدمات علوم پایه ۱( بیوشیمی ) ۲ نظری و عملی ۲ مقدمات علوم پایه ۲( بیوشیمی ) ۱.۵ نظری و عملی ۳ مقدمات علوم پایه ۳( بافت شناسی ) ۲.۵ نظری و عملی ۴ مقدمات علوم پایه ۴( جنین شناسی ) ۱ نظری ۵ سیستم اسکلتی عضلانی محوری ۲.۵ نظری و عملی ۶ بلوک قلب و گردش خون ۱ ۲ نظری و عملی ۷ بلوک قلب و گردش خون ۲ ۲.۵ نظری ۸ بلوک سیستم عصبی ۱ ۱.۵ نظری و عملی ۹ بلوک سیستم عصبی ۲ ۲.۵ نظری و عملی ۱۰ بلوک تنفس ۱.۵ نظری و عملی ۱۱ بلوک ادراری تناسلی ۲.۵ نظری و عملی ۱۲ بلوک بینائی شنوائی ۱.۵ نظری و عملی ۱۳ بلوک پوست و غدد ۲ نظری و عملی ۱۴ بلوک گوارش ۲.۵ نظری و عملی ۱۵ باکتری شناسی ۳ نظری ۱۶ ویروس شناسی ۱ نظری ۱۷ ایمونولوژی ۴ نظری ۱۸ ایمونولوژی عملی ۱ عملی ۱۹ میکروبشناسی عملی ۱ عملی ۲۰ زبان تخصصی ۱ ۳ نظری ۲۱ زبان تخصصی ۲ ۳ نظری

ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور با سهمیه مشخص شده در ذیل (گروه هدف) است:

الف) فرزندان ( شهید- مفقودالاثر- آزاده –جانباز ۲۵ درصد و بالاتر)

ب) همسر( شهید- مفقودالاثر- آزاده –جانباز ۲۵ درصد و بالاتر)

ج) جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر

د) آزادگان با حداقل ۶ ماه سابقه اسارت

ه) رزمندگان با حداقل سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

و) جانبازان با حداقل ۱۵ درصد جانبازی و ۳ ماه حضور داوطلبانه در جبهه

ی) دانشجویان شاهد و ایثار گر ورودی های سال ۱۳۹۴ و ماقبل باشند.

تبصره ۱: در صورت وجود ظرفیت از دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر(عادی) نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه ثبت نام به عمل خواهد آمد.

تبصره ۲: بر اساس فرم های مهمانی ارسالی از دانشگاه های مبدا از متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد آمد.

دانشجویان شاهد و ایثارگر باید معرفی نامه رسمی از دبیر (مدیر) ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه محل تحصیل داشته باشند. برای دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر (عادی) باید معرفی نامه توسط مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محل تحصیل ارائه شود.

سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی است.

حداقل نمره قبولی بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۷ آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دانشجوی مهمان نمره ۱۲ است.

طبق ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از ۱۷/۴ آن درس نباید تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

مسئولان ستادهای شاهد و ایثارگر نسبت به معرفی آن دسته از دانشجویانی که به علت طولانی شدن تقویم آموزشی (شرکت در امتحانات پایان ترم) نمی توانند در موعد مقرر در کلاسها ی ترم تابستانی حضور داشته باشند، خودداری کنند.

با غیبت های کلاسی و امتحانی دقیقا مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود چنانچه دانشجو امکان حضور منظم در کلاسهای درس را نداشته باشد از انتخاب واحد امتناع کند.

دانشگاه علوم پزشکی ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کلاسی و امتحانی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز ندارد.

حداقل تعداد دانشجو در هر کلاس ۱۵ نفر و حداکثر آن ۴۰ نفر تعیین می شود. ( در صورتیکه هر یک از کلاسها به حد نصاب ۱۵ نفر نرسد درس مربوطه ارائه نخواهد شد).

ارسال نمرات دانشجویان میهمان منوط به تسویه حساب با دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

ثبت نام کلیه دانشجویان پس از دریافت فرم های مهمانی از دانشگاه های مبدا و تایید ستاد های شاهد و ایثارگر دانشگاه های مبدا صورت خواهد گرفت.

مدارک لازم برای ثبت نام شامل تکمیل فرم تقاضای مهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز که از طریق مدیریت امور آموزشی و تایید ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مبدا تهیه و تایید شده است، معرفی نامه از طرف ستاد های شاهد و ایثارگر ( جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر)، کپی شناسنامه، یک قطعه عکس ۴*۳ و فیش پرداختی هزینه های مرتبط ( که پس از ثبت نام اولیه از تاریخ ۱۳ تا ۱۸ تیر ۹۶ قابل پرداخت است) است.

اولویت ثبت نام با دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های کلان منطقه ۱۰ کشوری است.