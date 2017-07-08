احسان منصورکیایی در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری جلسات کارگروه ارتقاء سطح خدمات مسافری با انجمن‌های صنفی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر، نظارت بر فعالیت رانندگان و شرکت های حمل و نقل بخش مسافر به صورت محسوس و نامحسوس توسط اکیپ های سیار اداره کل با همکاری پلیس راه، سرویس دهی مناسب به مسافران با حداکثر ظرفیت، پیش بینی سرویس‌های کمکی برای زمان‌های اوج سفر و نظارت دقیق نمایندگی های مستقر در پایانه های مسافربری شهرستان ها در ارائه خدمات مفید به مسافران را از اقدامات این اداره کل برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان برشمرد.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که برنامه های نظارتی اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان سمنان بر فعالیت رانندگان و شرکت های حمل و نقل مسافر در تمامی طول سال اجرا می شود، افزود : با عنایت به اهمیت فصل تابستان آموزش مدیران فنی شرکت ها و مکاتبه با شرکت های حمل و نقل درباره توقف به موقع برای ادای فریضه نماز در حین سفر، نظارت بیشتر شرکت ها برای ارائه بسته های پذیرایی در داخل اتوبوس و استفاده از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از دیگر اقداماتی است که انجام می گیرد.

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تکریم مسافران برچسب ویژه سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۴۳ در داخل ناوگان مسافربری و شرکت های حمل و نقل مسافر تابعه، آماده دریافت هرگونه شکایات، انتقادات و پیشنهادات مسافران از نحوه ارائه خدمات بخش مسافری جاده ای است.

سرپرست اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان سمنان با یادآوری اینکه ۳۴ شرکت حمل و نقل مسافر با در اختیار قرار داشتن بیش از یک هزار دستگاه ناوگان جاده ای در امر جابجایی مسافر در استان فعالیت می کنند، گفت: همچنین بالغ بر ۴۲۰ هزار نفر مسافر در طول سفرهای تابستانی با ناوگان عمومی جاده ای استان در تابستان سال ۹۵ جابجا شده اند.