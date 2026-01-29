امکانات شهری سمنان در روز جوان رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح پنجشنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان سمنان در فرمانداری با اشاره به اهمیت نقش جوانان در جامعه اظهار داشت: برنامههایی که منجر به ایجاد شور و نشاط اجتماعی میشود باید بهصورت جدی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای روز جوان، اضافه کرد: برنامههای متنوع و مناسبی بهمنظور گرامیداشت روز جوان پیشبینی شده است که با هدف افزایش مشارکت و نشاط اجتماعی اجرا خواهد شد.
فرماندار سمنان گفت : به مناسبت روز جوان، استفاده از ظرفیتهایی مانند سینماها، کتابخانهها، اماکن ورزشی و سایر فضاهای فرهنگی و تفریحی بهصورت رایگان برای جوانان فراهم شود تا جوانان بتوانند از آنها بهره مند شوند.
صمیمیان همچنین گفت: باید به جوانان بها داده شود و از ایدهها و خلاقیتهای آنان در حل مسائل و پیشبرد امور استفاده کنیم، چرا که جوانان سرمایههای اصلی آینده کشور هستند.
وی با تأکید بر نقش مدیران در ارتباط مؤثر با جوانان شاغل در دستگاهها، افزود: تمامی مدیران موظف هستند ارتباط خود را با جوانان شاغل در مجموعه تحت مدیریتشان تقویت و مسائل و مشکلات آنان را بهصورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.
نظر شما