  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

اجرای بیش از ۵۰ برنامه دهه فجر در مدارس کهگیلویه و بویراحمد 

اجرای بیش از ۵۰ برنامه دهه فجر در مدارس کهگیلویه و بویراحمد 

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از تدارک و اجرای بیش از ۵۰ عنوان برنامه فرهنگی، تربیتی و آموزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت ایام‌الله دهه فجر در شهرستان بهمئی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، اظهار کرد: آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با بیش از نیمی از جامعه، نقشی اساسی در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی کشور دارد.

وی افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۵ هزار فرهنگی و حدود ۱۸۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول فعالیت و تحصیل هستند و همین گستردگی، مسئولیت آموزش و پرورش را دوچندان می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به سند تحول بنیادین، گفت: رویکرد آموزش و پرورش صرفاً نمره‌محور نیست و تربیت دانش‌آموز در ساحت‌های شش‌گانه اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیستی، هنری و بدنی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم تصریح کرد: توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش از اولویت‌های دولت است و اقدامات عملی در حوزه فضاهای آموزشی، توانمندسازی معلمان و مردمی‌سازی مدرسه‌سازی آغاز شده است.

رضایی با بیان اینکه توزیع فضای آموزشی در استان متوازن نیست، بیان کرد: با وجود میانگین مناسب سرانه آموزشی، برخی مناطق شهری با کمبود فضا مواجه‌اند و پروژه‌های متعددی برای بهبود وضعیت مدارس در دست اجراست.

وی به برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی اشاره کرد و افزود: دوره‌های توانمندسازی معلمان، کلاس‌های جبرانی، استفاده از فناوری‌های نوین و آموزش هوش مصنوعی از جمله برنامه‌های جدی این حوزه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نماد با مشارکت دستگاه‌ها فعال شده و بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان غربالگری شده‌اند.

وی با اشاره به دستاوردهای آموزش و پرورش استان، تاکید کرد: کسب رتبه دوم کشور در جشنواره شهید رجایی، رتبه اول توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رتبه‌های برتر کشوری در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی از جمله موفقیت‌های استان است.

رضایی در ادامه از اجرای گسترده برنامه‌های دهه فجر خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ عنوان برنامه با مشارکت مدارس و تشکل‌های دانش‌آموزی در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: آذین‌بندی مدارس، نواختن زنگ انقلاب در ۱۲ بهمن، تجدید میثاق با شهدا، جشن‌های مدرسه‌ای، جشن «مدرسه انقلاب»، رویداد ملی پرچم و جشنواره‌های فرهنگی و هنری از برنامه‌های شاخص دهه فجر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها شرکای راهبردی آموزش و پرورش در جهاد تبیین و امیدآفرینی هستند و دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت است.

کد مطلب 6734704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها