اجرای بیش از ۵۰ برنامه دهه فجر در مدارس کهگیلویه و بویراحمد 

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت ایام‌الله دهه فجر در شهرستان بهمئی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، اظهار کرد: آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با بیش از نیمی از جامعه، نقشی اساسی در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی کشور دارد.

وی افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۵ هزار فرهنگی و حدود ۱۸۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول فعالیت و تحصیل هستند و همین گستردگی، مسئولیت آموزش و پرورش را دوچندان می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به سند تحول بنیادین، گفت: رویکرد آموزش و پرورش صرفاً نمره‌محور نیست و تربیت دانش‌آموز در ساحت‌های شش‌گانه اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیستی، هنری و بدنی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم تصریح کرد: توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش از اولویت‌های دولت است و اقدامات عملی در حوزه فضاهای آموزشی، توانمندسازی معلمان و مردمی‌سازی مدرسه‌سازی آغاز شده است.

رضایی با بیان اینکه توزیع فضای آموزشی در استان متوازن نیست، بیان کرد: با وجود میانگین مناسب سرانه آموزشی، برخی مناطق شهری با کمبود فضا مواجه‌اند و پروژه‌های متعددی برای بهبود وضعیت مدارس در دست اجراست.

وی به برنامه‌های کیفیت‌بخشی آموزشی اشاره کرد و افزود: دوره‌های توانمندسازی معلمان، کلاس‌های جبرانی، استفاده از فناوری‌های نوین و آموزش هوش مصنوعی از جمله برنامه‌های جدی این حوزه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نماد با مشارکت دستگاه‌ها فعال شده و بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان غربالگری شده‌اند.

وی با اشاره به دستاوردهای آموزش و پرورش استان، تاکید کرد: کسب رتبه دوم کشور در جشنواره شهید رجایی، رتبه اول توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رتبه‌های برتر کشوری در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی از جمله موفقیت‌های استان است.

رضایی در ادامه از اجرای گسترده برنامه‌های دهه فجر خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ عنوان برنامه با مشارکت مدارس و تشکل‌های دانش‌آموزی در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: آذین‌بندی مدارس، نواختن زنگ انقلاب در ۱۲ بهمن، تجدید میثاق با شهدا، جشن‌های مدرسه‌ای، جشن «مدرسه انقلاب»، رویداد ملی پرچم و جشنواره‌های فرهنگی و هنری از برنامه‌های شاخص دهه فجر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها شرکای راهبردی آموزش و پرورش در جهاد تبیین و امیدآفرینی هستند و دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت است.