«آینه شیطان» به خیابان هاشمی رسید/ فیلمی در ژانر وحشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۹۰ درصد از فیلمبرداری فیلم ترسناک «آینه شیطان» به کارگردانی فرید ولی زاده در لوکیشن های لواسان تهران و کردان کرج انجام شد و هم اکنون گروه در خیابان هاشمی تهران در یک بنگاه معاملات ملکی مشغول فیلمبرداری از سکانس های این فیلم هستند.

همچنین بعد از به اتمام رسیدن بازی غزاله نظر، زهرا سادات رضوی و گل ناز عباسی بازی محسن صادقی نسب هم به پایان می رسد.

گروه تولید «آینه شیطان» در تلاش هستند این فیلم در گروه «هنر و تجربه» به نمایش در بیاید.

قصه «آینه شیطان» که در ژانر وحشت است درباره زوج های جوانی است که با وسوسه شیطان در آینه اعمال گرفتار می شوند.

برخی عوامل این فیلم تا به امروز عبارت از مدیر فیلمبرداری: حسین قلی پور، تدوین: منوچهر صانعی، طراح گریم: ویدا حیدری، مدیر صدابرداری: مسعود حمیدیان، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، مدیر جلوه های کامپوتری: سعادت بستام، عکاس: نیلوفر اسدی، تصویر بردار پشت صحنه: رضا فلک سیر، مدیر تولید و تدارکات: سعید حسینی، منشی صحنه: بهناز حسینی، دستیار و برنامه ریز: علی یعقوبی، بازیگردان: علیرضا شکیبا، روابط عمومی فوژان: سعید گلزار، کارگردان و تهیه کننده: فرید ولی زاده، مجری طرح: موسسه فوژان فیلم.

بازیگران: سحر واثقی، زهرا سادات رضوی، علیرضا شکیبا، علی یعقوبی و گل ناز عباسی، با هنرمندی مرتضی ضرابی، غزاله نظر، محسن صادقی نسب و با حضور فرید ولی زاده.

نگارش فیلمنامه «آینه شیطان» را به طور مشترک، کیانوش اسلامی و فرید ولی زاده بر عهده دارند.

«آینه شیطان» چهارمین فیلم بلند ولی زاده در مقام کارگردانی و نویسندگی است.