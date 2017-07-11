امضای قرارداد با توتال در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: آزادی مناطق استراتژیک موصل در عراق و حلب سوریه، ضربه مهلکی بر گروه تروریستی داعش و رژیم آدم‌کش و صهیونیستی آل سعود و آمریکای جهانخوار بود و این اتفاق مبارک در سایه وحدت ملل مسلمان عراق و سوریه، عمل به فتوای مرجعیت عالیقدر شیعه و کمک های مستشاری ایران اسلامی و فرماندهی مقتدرانه سردار حاج قاسم سلیمانی به وقوع پیوست.

وی تصریح کرد: حمله موشکی سپاه قهرمان به مواضع داعش، نشان از صلابت آفندی و پدافندی ایران اسلامی است و باعث وحشت غرب و نوکرانشان در منطقه شد.

نماینده فلاورجان در مجلس ادامه داد: پس از این اقدام شجاعانه، وزیر خارجه جوان و دلقک صفت عربستان صعودی و رئیس جمهور کم عقل آمریکا، ترس را چاشنی اظهارنظرهای خود کردند؛ به دلیل اقدامات متعدد خشونت‌آمیز آمریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مسلماً ایجاب می کند که سیاست دفاعی در مقابل آمریکا در حوزه های مختلف بر اساس اوج خصومت و دشمنی آنها طراحی شود.

موسوی لارگانی افزود: اساساً دشمنی با نظام اسلامی ایران از برنامه های روزمره نمایندگان آمریکا در سنا بوده و مباحثی همچون برنامه موشکی، ادعای واهی دفاع از تروریسم و موضوعات حقوق بشری را دستمایه نیات شوم خود می کنند تا به مردم ایران لطمه وارد کنند، بنابراین مجلس شورای اسلامی باید در اسرع وقت طرح تقابل با اقدامات واشنگتن را تصویب کند.

وی ادامه داد: صریحاً معتقدم امضای قرارداد توتال در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، چرا کاری که می توانیم انجام بدهیم، آنها باید بیایند و با قیمت های ۱۰ برابری اجرایی کنند و ۲۵ سال هم حاکم بر منابع کشور ما باشند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اظهار داشت: در سال گذشته شاهد بودیم که با چه بروکراسی اداری و بدون درنظر گرفتن دغدغه های مقام معظم رهبری کلیات قرارداد IPC تصویب شد و به راستی که دولتی که ۲۴ میلیون رأی دارد، آیا امضای قرارداد ننگین با توتال برایش یک پیروزی است؟

موسوی لارگانی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که جلسات کارشناسی باید در دانشگاه ها تشکیل شود؛ دریغ از تشکیل یک جلسه با حمایت شرکت ملی نفت ایران.

وی افزود: جوانان مهمترین سرمایه انسانی کشور عزیز ما هستند که در حال حاضر به جای تکیه بر این ظرفیت توسعه، چالش های جوانان به عنوان بحران جامعه محسوب می شود و این در حالی است که مدیران دهه اول انقلاب که اکثراً با سعی و خطا مدیر و ژنرال شده اند، اکنون جرأت سپردن مسئولیت به جوانان شجاع و نخبه را ندارند.

موسوی لارگانی افزود: آقایان مسئول به راستی کدامین فضا را برای جوانان باز گذاشته اید که الان انتظار تجربه اندوزی دارید؟

وی ادامه داد: از آقای روحانی انتظار داریم از نسل پویا، متعهد، با ذکاوت و جوان که نقش مهمی در پیروزی ایشان داشتند، در عرصه های مهم دولتی استفاده نمایند و استفاده ای که فارغ از شعارگرایی و بیشتر عملیاتی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متاسفانه به رغم وعده دولت جهت کاهش نرخ بیکاری، در طول ۴ ماه اول سال جاری شاهد افزایش تدریجی نرخ بیکاری هستیم و معنای آن، عدم توفیق سیاست های اشتغالزایی دولت است.

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: انتظار می رود در کابینه جدید، رئیس جمهور ضمن نوگرایی، جوان گرایی و استفاده از افکار متنوع و شخصیت های برجسته، رفع معضل بیکاری را در دستور کار قرار دهد.