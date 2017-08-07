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۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

غلامرضا موسی به مهر گفت:

تدوین «موریانه» به زودی به پایان می رسد/ نمایش در جشنواره ها

تدوین «موریانه» به زودی به پایان می رسد/ نمایش در جشنواره ها

تهیه کننده «موریانه» با اشاره به اینکه تدوین این فیلم به زودی به پایان می رسد بیان کرد اولین نمایش این فیلم تجربی در جشنواره های داخلی و خارجی است.

غلامرضا موسوی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «موریانه» به کارگردانی مسعود حاتمی در مرحله تدوین است و به زودی تدوین آن توسط کارگردان فیلم به پایان می رسد.

وی با اشاره به اینکه مسعود حاتمی از جمله فیلمسازان جوانی است که تجربه های او در فیلم کوتاه قابل توجه بوده است، بیان کرد: تا امروز ۸۰ درصد از تدوین فیلم تمام شده است.

این تهیه کننده سینما در پایان گفت: با توجه به اینکه «موریانه» یک فیلم کاملا تجربی است، نمایش آن بی شک در جشنواره های داخلی و خارجی است و بعد از آن به اکران عمومی در ایران فکر خواهیم کرد.

در این فیلم بازیگرانی چون بهتاش صناعی ها و مریم مقدم حضور دارند. این فیلم در جاده هراز فیلمبرداری شده است.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: مجید برزگر، مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی، صدابردار: علی علوی، بازیگران: بهتاش صناعی ها، مریم مقدم، سیاوش چراغی پور، نهال دشتی، پاشا جمالی، خورشید چراغی پور، سوده ازقندی.

«موریانه» یک اثر داستانی با ۲ کاراکتر اصلی و تعدادی کاراکترهای فرعی است که به عنوان اولین تجربه سینمایی مسعود حاتمی، دارای فرمی متفاوت است.

کد مطلب 4048667

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