فیلمبرداری «موریانه» در ارمنستان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «موریانه» اولین تجربه بلند سینمایی مسعود حاتمی به تهیه کنندگی سیدغلامرضا موسوی در ارمنستان به پایان رسید.

داستان «موریانه» در ۲ فصل زمستان و تابستان روایت می شود. بخش اول پیش از این در زمستان فیلمبرداری شد و به تازگی نیز آخرین سکانس فیلم نیز در ارمنستان با بازی بازیگران ارمنی و هلندی به پایان رسید.

تمام فیلمبرداری این فیلم در پنج روز انجام شده است.

تدوین «موریانه» توسط مسعود حاتمی و حمید نجفی راد همزمان با شروع فیلمبرداری آغاز شد و هم اکنون آخرین مراحل فنی آن سپری و چند روز آینده نسخه نهایی آماده صداگذاری می شود.

مریم مقدم و بهتاش صناعی ها بازیگران اصلی «موریانه» هستند. سیاوش چراغی پور، نهال دشتی، پاشا جمالی، خورشید چراغی پور و سوده ازقندی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل «موریانه» عبارتند از مشاور کارگردان: مجید برزگر، مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی، صدابردار: علی علوی، گروه کارگردانی: سمانه کاوندی، احمد مکاری، نیما میرزایی، رها امیرفضلی، گروه کارگردانی ارمنستان: میلاد حاتمی، سارا صبوری، دستیار فیلمبردار: سعید گودرزی، تدارکات: سیروس میرزایی، عکاس: شاهین دانشفر، مدیر تولید ایران: علی شهیدی و مدیر تولید ارمنستان: لرنیک آرتزیان.