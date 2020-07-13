هجوم «موریانه» به جشنواره ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «موریانه» به کارگردانی مسعود حاتمی و تهیه کنندگی غلامرضا موسوی در تازه ترین حضور جهانی خود در شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم Biogra در بخش «زندگی معاصر» به نمایش درآمد.

جشنواره Biogra که با نگاه متنوع خود به روایت های سینمایی از زندگی شناخته می شود، در این دوره به دلیل محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا، آثار منتخب خود را به صورت آنلاین به نمایش گذاشت.

«موریانه» روایتگر سفر تارا و پیمان است. زوج جوانی که در ابتدای مسیر زندگی خود قرار دارند و برای فروش ملکی قدیمی به زادگاه کودکی خود سفر می کنند. آنها بازیگران روایتی هستند که مرزی با واقعیت ندارد.

این فیلم حاصل بداهه پردازی در فیلمنامه، بازی ها، میزانسن و حتی برخورد دوربین در صحنه ها با سوژه است. در نمایش آنلاین «موریانه» در جشنواره فیلم Biogra قریب بر یک هزار بازدید کننده به مشاهده ی نخستین اثر سینمایی مسعود حاتمی نشستند.

عوامل فیلم «موریانه» عبارتند از تهیه کننده: غلامرضا موسوی، نویسندگان: مسعود حاتمی، محمد حدادی، مریم مقدم، بهتاش صناعی ها، مدیر فیلمبرداری: محمد حدادی، تدوین: حمید نجفی راد، مسعود حاتمی، بازیگران: مریم مقدم، بهتاش صناعی ها، سیاوش چراغی پور، خورشید چراغی پور، نهال دشتی، پاشا جمالی، سوده آقازندی، آوا آوانس، کوهن ون نیکرک، ریرا صبوری، یسنا میرزایی، طراح صدا: حسین قورچیان، موسیقی: آرش انتظامی، صدابردار: علی علوی، رنگ آمیزی تصاویر: حمیدرضا فتوره چیان، سیندخت رحیمیان (استودیو ضدنور)، عکاس: شاهین دانشفر، مشاور رسانه ای : نگین موسوی.

پخش و عرضه بین المللی موریانه به عهده مجموعه GlobeCSF به مدیریت پوریا موسوی است.