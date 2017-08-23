تجدید میثاق اعضای شورای پنجم با آرمان های حضرت امام (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مراسم تحلیف و انتخاب شهردار، ۲۱ عضو شورای تهران، ری و تجریش و محمدعلی نجفی شهردار تهران به مرقد حضرت امام رفتند. همچنین اعضای شورای پنجم دیداری با حجت الاسلام سید حسن خمینی داشتند.

به گزارش مهر، همچنین رئیس شورای شهر پنجم تهران از تغییر نام این شورا به شورای شهر تهران، ری و تجریش خبر داد.

به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر، براساس قانون نام شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش تغییر نام می دهد.

از حاشیه های این دیدار ممانعت از عدم وجود اعضای زن شورای پنجم به صحن حرم حضرت امام بود که آنها نسبت به نوع و نحوه ورود اعضا (گشتن فیزیکی اعضا) اعتراض داشته که با پادرمیانی سیدحسن خمینی و توکلی رئیس سازمان بهشت زهرا این مشکل برطرف شده و اعضای خانم نیز به این مراسم وارد شدند.

محسن هاشمی در آئین میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) گفت: شورای شهر تهران، ری و تجریش به عنوان شورایی پیش فعال، جلسات خود را به صورت غیر رسمی شروع کرده بود و امروز در نخستین جلسه رسمی توانست هیئت رئیسه و شهردار تهران را انتخاب کند.

همچنین نجفی، شهردار تهران در این آئین گفت: کار برای تهران خدمت و عبادت است و امیدواریم در کنار ٦٣ هزار نفر پرسنل شهرداری بتوانیم بهترین خدمت را به شهروندان ارائه کنیم.