به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر یکشنبه در دیدار مسئولین شهرستان رزن با امام جمعه این شهرستان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: بیش از ۷۱ پروژه عمرانی، کشاورزی، بهداشتی و آموزشی به مناسبت هفته دولت در شهرستان رزن به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: برای تکمیل این تعداد پروژه بیش از ۲۰میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرماندار رزن از بهره برداری ۱۳ پروژه مدیریت توزیع برق شهرستان رزن در هفته دولت خبرداد و گفت: این پروژ ه ها شامل تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار ۵ مورد، احداث ترانس، برق دار کردن چاه های متقاضیان کشاورزی، صنعتی و غیره با ۹۱۹ میلیون تومان اعتبار است.

وی با اشاره به افتتاح یک واحد صنعتی الکترونیکی، گفت: این واحد صنعتی با اشتغالزایی برای ۵۰ نفر در فاز اول و با ۲ ونیم میلیارد تومان اعتبار افتتاح خواهد شد.

حسینی از آغاز عملیات اجرایی واحد آهک هیدراته خبر داد و ادامه داد: پروژه های کشاورزی که در هفته دولت در شهرستان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت شامل ۷ طرح در حوزه کشاورزی، شامل مرمت و لایه روبی ۳ قنات، اجرای آبیاری تحت فشار، استخرچند منظوره ذخیره آب و ۲گلخانه سبزی و صیفی با اعتباری بالغ بر۳میلیاردو ۳۸۷ میلیون تومان است.

وی اضافه کرد: ۲طرح بهزیستی شهرستان رزن شامل ساختمان جلسات و ساختمان اداری اورژانس با ۱۸۰میلیون تومان اعتبار از دیگر پروژه های است که افتتاح خواهد شد.

فتحعلی حسینی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یک واحد مسکن برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد افزود: همچنین ۳ واحدمسکن نیز همگی با اعتبار بالغ بر۱۴۰میلیون تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: شهرداری قروه درجزین نیز ۴پروژه به بهره برداری خواهد رساند که این پروژه ها شامل پروژه کمربندی فاز دوم بلوار بوعلی سینا، پروژه المان شهداء گمنام، پروژه جدولگذاری سطح شهر و آسفالت ریزی معابر این شهر با اعتباری بالغ بر۴میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است.

فرماندار رزن با بیان اینکه بیشترین پروژه های مورد بهره برداری در حوزه بهداشت شهرستان رزن است، گفت: پروژه های این بخش با ۴ و نیم میلیارد تومان اعتبار افتتاح خواهند شد.