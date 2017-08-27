آیین «مسلمیه» ری ثبت میراث معنوی ملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کنگرلو ، ظهر یک شنبه در جلسه هماهنگی هیئات مذهبی که در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به قدمت سنت حسنه «مسلمیه» در شهرری گفت: این حرکت مردمی که در جهان تشیع منحصر به فرد است، می بایست به عنوان یک آیین ملی و میراث معنوی ثبت شود.

وی افزود: ثبت این آیین سبب می شود، تا به عنوان این آیین یک حرکت معنوی در فرهنگ مردم شهرری وتهران ماندگار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری افزود : با توجه به شخصیت حضرت مسلم که امام حسین (ع) می فرمایند «همانا من برادرم و پسر عمویم و شخص مورد اعتماد اصحابم، یعنی مسلم بن عقیل را به سوی شما (مردم کوفه) می فرستم تا حقیقت امر شما را به من اعلام کند. » ، لذا لازم است در کنار عزاداری برای آن حضرت برای شناخت شخصیت نایب امام به وسیله برگزاری کنگره ها ونشست های علمی ونشر آثار آنان در امر آگاهی جامعه به حضرت مسلم(ع) ادای دین کنیم.

وی سپس به اقدامات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری اشاره کرد وگفت: با هماهنگی با فرمانداری ویژه شهرستان وحرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ، شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان در ایجاد نظم وبرقراری امنیت فعال هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری گفت: آیین مسلمیه از روز دوشنبه 6 شهریور هم زمان با شب شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) آغاز شده و تا چهارشنبه 8 شهریور ادامه دارد وهیئات مذهبی پس از عبور از میدان و بازار در حرم حضرت عبدالظیم حسنی (ع) عزاداری می کنند.