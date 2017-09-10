علی حدیدی تولیدکننده فعال در حوزه نوشتافزارهای ایرانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، نوشت افزار را یکی از مهمترین عناصر فرهنگساز دانست و گفت: ما باید فرهنگسازی را از کودکی آغاز کنیم و از آنجا که اسباب بازی و لوازمالتحریر، از مهمترین عوامل فرهنگساز هستند، متولیان فرهنگی باید از تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی حمایت کنند و امکانات لازم را برای تولید، معرفی و تبلیغ در اختیارشان قرار دهند.
مدیر شرکت تولید نوشتافزار «آزاده» به ضرورت فرهنگسازی در زمینه استفاده از نوشتافزار ایرانی اشاره و بیان کرد: اگر بچهها سراغ دفترها و مدادها و کولههایی میروند که عکس باربی و باب اسفنجی و بنتن و مرد عنکبوتی بر آن تصویر شده به این خاطر است که این شخصیتها را میشناسند و با آن ارتباط برقرار کردهاند. بیش از ۵۰ سال از فعالیت شرکتی چون والت دیسنی میکند؛ تا امروز شمار بالایی کارتون و فیلم و داستان و محصولات جانبی بر اساس شخصیتهای دیسنی خلق شده اما ما با اسطورهها و شخصیتهای کارتونی و غیرکارتونی خود چه کردهایم؟ بچههای ما تا چه اندازه با طرحها و تصویرهایی که بر نقش افزارهای ایرانی- اسلامی نقش میبندد آشنا هستند؟
حدیدی به مشکلاتی که در ارتباط با انتشار دفاتری با تصویر «جناب خان» و یا «شکرستان» پیش آمده بود اشاره و بیان کرد: قرار بود تا ۵ سال، شخصیتها و برنامههای جدید براساس مجموعه «شکرستان» تولید شود و روی آنتن برود؛ من حتی پیش پرده تولید جدید این مجموعه را هم دیدم. اما این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر ما تصویر جناب خان و کلاه قرمزی را منتشر کردیم اما نه جناب خان روی آنتن و در برنامه «خندوانه» ماند نه کلاه قرمزی و ما متحمل ضرر و زیان بسیار شدیم!
این تولیدکننده نوشت افزار ایرانی- اسلامی با اشاره به این که تولیدکنندگان، رغبت چندانی به فعالیت در این زمینه ندارند گفت: برخی تویدکنندگان نوشتافزار گلایه دارند که کلاه قرمزی، جناب خان و شخصیتهای شکرستان، کاراکترهای شناخته شدهای هستند که انحصار تولیدشان در اختیار شرکت آزاده است در صورتی که من آبرو و اعتبار و سرمایه خود را وقف تولید نوشت افزارهای ایرانی کردهام. مساله مهم دیگر، این که هنوز هم کلاه قرمزی برای بچههای امروز، شخصیت چندان جذاب و شناخته شدهای نیست. بیشتر متولدان دهه ۶۰ و حتی اوایل دهه ۷۰ با این شخصیت خاطره دارند اما همه کودکان امروز، مردعنکبوتی و باب اسفنجی را میشناسند. به همین خاطر، تولیدکنندهها حق دارند عطای نوشت افزار ایرانی اسلامی را به لقایش ببخشند و به فکر برگشت سرمایه خود باشند.
به گفته حدیدی، استفاده از نوشت افزار ایرانی- اسلامی، نیازمند فرهنگسازی و استمرار در تولید انیمیشن با کیفیت بالا و پخش از تلویزیون است. فرهنگسازی، وظیفه من نیست؛ من، تولیدکنندهام. متولیان فرهنگی باید فیلم و انیمیشن بسازند. کارآکترهاشان را معرفی کنند. همانگونه که کشورهای پیشرفته مدتهاست به این نتیجه رسیدهاند که اگر پویانمایی بر اساس شخصیت «باب اسفنجی» ساخته میشود باید لباس و نوشتافزار و دیگر محصولات مرتبط با آن نیز وجود داشته باشد چراکه این پیوست فرهنگی به معرفی بیشتر و بهتر یک شخصیت کمک میکند اما ما تازه به این نتیجه رسیدهایم که باید مجموعهای از محصولات فرهنگی تولید شود تا شخصیتی چون کلاه قرمزی معرفی شده و در ذهن مخاطب باقی بماند.
مدیر شرکت آزاده، نبود کپیرایت را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: من بهعنوان تولیدکننده، مبلغ هنگفتی پرداخت و کپیرایت انتشار شخصیتهایی چون کلاه قرمزی و جناب خان و شکرستان را دریافت میکنم. اما چند درصد تولیدکنندهها میتوانند حق مالکیت معنوی این شخصیت شناخته شده را بپردازند و انحصار تولید نوشتافزار براساس آن شخصیتها را در اختیار بگیرند؟ از سوی دیگر چون قانون کپیرایت وجود ندارد، افراد دیگری میآیند و از تصویر همان شخصیتی استفاده میکنند که من برای انتشارش، هزینه گزافی را پرداختهام یا از اینترنت، تصویر هفت کوتوله و باب اسفنجی و مردعنکبوتی را دریافت میکنند.
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