بودجه آبرسانی به روستاها نباید در جای دیگر هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر سه‌شنبه در مراسم افتتاح طرح آبرسانی به ۱۰ روستای بالا دست کهک، طی سخنانی اظهار داشت در راستای طرح آب‌رسانی به شهر مقدس قم و روستاهای این استان رهبر معظم انقلاب نقش اساسی داشتند و امروز شاهدیم که علاوه بر شهر قم بخش‌ها و روستاهای مختلف نیز در حال بهره‌مندی از نعمت آب آشامیدنی هستند.

وی اظهار داشت: امید است با کمک مسئولان و همچنین مشارکت مردم، روستاهایی که در استان قم آب آشامیدنی پایدار ندارند تا دو سال آینده از این نعمت بهره‌مند شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت آب در ایران مطلوب نیست، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ریاست محترم جمهور و همچنین مسئولان ارشد باید وضعیت کم آبی در کشور را با صراحت با مردم در میان بگذارند تا مردم نیز نسبت به شرایط موجود آگاه شده و در استفاده از آب صرفه‌جویی بیشتری داشته باشند.

نوع محصولات زیر کشت از یک سند کارشناسی پیروی کند

وی افزود: ۹۰ درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است که باید نوع محصولات زیر کشت از یک سند کارشناسی پیروی کند.

لاریجانی ادامه داد: هر سال برای آب منابعی اختصاص داده می‌شود و این نشان دهنده آن است که آب مسئله حیاتی برای کشور است و باید و تلاش کرد تا شریان حیاتی در کشور باقی بماند.

وی گفت: موضوع آب موضوع ملی در کشور است و وزارت نیرو باید نحوه استفاده درست از آب را طراحی کند و طرح دراز مدتی برای صیانت از آب داشته باشد.

وی بیان داشت: در سال‌های گذشته با تدابیر رهبر معظم انقلاب از محل صندوق توسعه ملی استفاده شده است و این منابعی که برای آب‌رسانی برای روستاییان اختصاص یافته است نباید در جای دیگری استفاده شود تا نگرانی آب شرب در روستاها را نداشته باشیم.

رئیس قوه مقننه در ادامه گفت: روستائیان عزیز باید استفاده درستی از آب داشته باشند.

مسئولان باید به رونق و گسترش روستا توجه داشته باشند

وی با بیان اینکه اقدام مهمی که امسال انجام شد ارائه لایحه توسعه روستاها بود، افزود: تا زمانی که وضعیت اقتصادی در روستاها درست نشود جوانان نمی‌توانند در روستا ماندگار شوند و این لایحه در حقیقت تقویت کسب و کار در روستاها را دنبال می‌کند.

لاریجانی بیان داشت: فرمانداران، بخشداران و روستائیان باید به مسئله رونق و گسترش روستا اهتمام داشته باشند که اگر کسی در روستاها امکاناتی ایحاد کرد که ارزش افزوده به همراه داشت، از تسهیلات خوبی نیز برخوردار خواهد شد.

وی افزود: تخلیه روستاها در ایران نسبت به متوسط جهانی بیشتر است و امروز ۲۵ درصد مردم در ایران روستا نشین هستند.

نماینده مردم قم در مجلس اضافه کرد: به دلیل فراهم نبودن شرایط اقتصادی مناسب مردم از روستاها به سمت حاشیه شهرها مهاجرت می‌کنند که این امر مشکلات اجتماعی زیادی ایجاد خواهد کرد.

زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در روستاها فراهم شود

وی با بیان اینکه باید سرمایه‌گذاری‌هایی در عرصه‌های مختلف صورت گیرد و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در روستاها فراهم شود، افزود: کشاورزی و دامپروری مدرن را باید در روستاها توسعه داد.

لاریجانی تأکید کرد: روستائیان باید از این مزایای لایحه توسعه روستاها استفاده و در راستای احیا و رونق روستا تلاش کنند و امروز بسیاری از روستاها این ظرفیت را دارند که تولید و اشتغال در آنجا ایجاد شود.

وی افزود: مسئولان محلی باید نگاه خود را به توسعه روستاها معطوف کنند و محیط روستا می‌بایست برای سرمایه‌گذاری و اشتغال جوانان فراهم شود.