  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

هرکس با گزینه خودش مذاکره می‌کند؛

پیامک‌های مسئول استقلال به یک سرمربی داخلی/ از «ف-ت» تا «ف-کاف»

پیامک‌های مسئول استقلال به یک سرمربی داخلی/ از «ف-ت» تا «ف-کاف»

یکی از مسئولان باشگاه استقلال با سرمربی پیشین تیم فوتبال ماشین سازی تماس گرفته و خواستار حضورش در تیم آبی تهران شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از استعفای علیرضا منصوریان مسئولین باشگاه استقلال رایزنی و مذاکره با گزینه های مختلف را آغاز کردند تا یکی را به عنوان جانشین وی انتخاب کنند.

پررنگ ترین اسامی که تاکنون برای نیمکت داغ استقلال مطرح شده، اسامی چون فاتح تریم، والتر زنگا، سرجیو فاریاس، دراگان اسکوچیچ، پرویز مظلومی و... بوده است.

این اسامی در حالی مطرح شده‌اند که مسئولین باشگاه به صورت رسمی تنها نام فاتح تریم ترک را تایید کرده‌ و حتی نماینده باشگاه استقلال هم برای مذاکره با مدیربرنامه‌های این مربی در ترکیه به سر می‌برد.

با این حال به نظر می رسد بدهی بالایی که باشگاه دارد در نهایت مسئولان را به سمت مربی داخل سوق خواهد داد. 

در همین رابطه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که یکی از مدیران استقلال نیم نگاهی هم به فرهاد کاظمی دارد. این مدیر که طبیعتا از اعضای هیات مدیره هست پیامک های پرتعدادی را برای فرهاد کاظمی ارسال کرده و از وی خواسته است هدایت آبی پوشان را برعهده بگیرد.

البته این پیامک ها پاسخ مثبتی به همراه نداشته و فرهاد کاظمی تاکید کرده تمایلی به فعالیت در تیم های استقلال و پرسپولیس ندارد.

کد مطلب 4096095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها