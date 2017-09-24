به گزارش خبرنگار مهر، بعد از استعفای علیرضا منصوریان مسئولین باشگاه استقلال رایزنی و مذاکره با گزینه های مختلف را آغاز کردند تا یکی را به عنوان جانشین وی انتخاب کنند.

پررنگ ترین اسامی که تاکنون برای نیمکت داغ استقلال مطرح شده، اسامی چون فاتح تریم، والتر زنگا، سرجیو فاریاس، دراگان اسکوچیچ، پرویز مظلومی و... بوده است.

این اسامی در حالی مطرح شده‌اند که مسئولین باشگاه به صورت رسمی تنها نام فاتح تریم ترک را تایید کرده‌ و حتی نماینده باشگاه استقلال هم برای مذاکره با مدیربرنامه‌های این مربی در ترکیه به سر می‌برد.

با این حال به نظر می رسد بدهی بالایی که باشگاه دارد در نهایت مسئولان را به سمت مربی داخل سوق خواهد داد.

در همین رابطه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که یکی از مدیران استقلال نیم نگاهی هم به فرهاد کاظمی دارد. این مدیر که طبیعتا از اعضای هیات مدیره هست پیامک های پرتعدادی را برای فرهاد کاظمی ارسال کرده و از وی خواسته است هدایت آبی پوشان را برعهده بگیرد.

البته این پیامک ها پاسخ مثبتی به همراه نداشته و فرهاد کاظمی تاکید کرده تمایلی به فعالیت در تیم های استقلال و پرسپولیس ندارد.